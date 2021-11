Il Collegio 6 anticipazioni: martedì 9 novembre su Rai2 la terza puntata dell’amato docureality

Programmi TV

L’apprezzato reality show per teenager è già arrivato alla terza puntata di questa stagione che come quelle precedenti stanno ampiamente appassionando il pubblico di Rai2. Tutti gli studenti torneranno ad essere nuovamente protagonisti delle vicende immerse negli anni ’70 de Il Collegio 6 anche durante la terza puntata in onda martedì 9 novembre 2021. Tutto quello che c’è da sapere sulla terza puntata de Il Collegio 6 e le anticipazioni della nuovo appuntamento che metterà a rischio la permanenza nella scuola per alcuni studenti.

Il Collegio 6: la terza puntata in onda su Rai2

L’amato docureality di Rai2 torna oggi martedì 9 novembre 2021 sempre sullo stesso canale a partire ovviamente dalle ore 21:20 circa.

I telespettatori de Il Collegio riprenderanno a vedere le gesta della classe più scalmanata della televisione, dopo le prime due puntate che hanno iniziato a mostrarci ed a farci conoscere i caratteri di tutti e 20 i ragazzi finiti indietro nel passato.

Nel collegio di Anagni ha ormai preso inizio un nuovo anno scolastico ambientato nel 1977 dove i ragazzi e le ragazze sono i protagonisti di un modo di vivere completamente differente rispetto a quello a cui sono abituati, fatto di meno tecnologia e più disciplina.

Le anticipazioni della terza puntata de Il Collegio 6

Il terzo appuntamento non sarà certo da meno rispetto ai primi due già andati in onda e mostrerà ancora più a fondo come ha cambiato gli equilibri l’ingresso di una nuovo studentessa di nome Matilde che ha preso il posto di Sveva, che ha abbandonato Il Collegio 6 perché non ha voluto tagliare i capelli.

Nel nuovo appuntamento in onda martedì 9 novembre 2021 i professori capitanati da Andrea Maggi e dal severo Preside, che recentemente ha svelato qualche segreto sulla trasmissione, avranno il compito di verificare la preparazione di Gaia e Davide circa la figura letteraria della Monaca di Monza.

I ragazzi saranno poi protagonisti della loro prima gita fuori porta a Ostia alla scoperta delle antichità che li circondano.

Infine scopriremo chi sarà il collegiale che dovrà salutare i compagni in seguito a quella che è sembrata l’anticipazione della sua eliminazione.