Maddalena Corvaglia e Paolo Berlusconi di nuovo insieme: prosegue il flirt iniziato quest’estate

Gossip

Maddalena Corvaglia e Paolo Berlusconi sembrano fare davvero sul serio. La coppia, che nel corso dell’estate ha infiammato il gossip con una presunta relazione, avrebbe deciso di proseguire la frequentazione. Emergono nuovi dettagli sulla loro storia, con i due che sono stati pizzicati assieme all’ex marito e alla figlia della showgirl.

Maddalena Corvaglia e Paolo Berlusconi: nuovi dettagli sul flirt

Le indiscrezioni di un’estate si stanno pian piano trasformando in solida realtà. Prosegue a gonfie vele la love story tra Maddalena Corvaglia e Paolo Berlusconi, dopo aver acceso il gossip nei mesi estivi che ci siamo messi alle spalle.

L’ex showgirl, dopo il naufragato matrimonio con il chitarrista Stef Burns nel 2017, avrebbe ritrovato l’amore al fianco del fratello minore di Silvio Berlusconi e attuale presidente della squadra di calcio del Monza.

È il settimanale DiPiù a riportare nuovi inediti dettagli circa la loro storia d’amore. Della loro frequentazione si sa davvero poco, complice la riservatezza che entrambi hanno voluto mantenere su questo rapporto. Ma stando al settimanale, i due sarebbero stati nuovamente pizzicati insieme. Al loro fianco anche l’ex marito della showgirl e chitarrista Stef Burns, e la figlia Jamie.

Segno che la frequentazione tra i due si è fatta decisamente più complice.

Maddalena Corvaglia e Paolo Berlusconi: da gossip estivo a seria frequentazione

Si è discusso parecchio circa il loro flirt, iniziato quest’estate tra indiscrezioni e retroscena. Era giugno quando impazzarono le prime voci, rilanciate da Novella2000 e LaPresse, di un presunto romantico viaggio a Portofino. Voci né confermate né smentite dalla coppia, sino all’intervento della stessa Maddalena Corvaglia su Instagram. Sul proprio profilo aveva informato i followers che il suo cuore era libero, smentendo dunque il chiacchiericcio sul suo avvicinamento a Paolo Berlusconi.

A luglio, tuttavia, la coppia fu nuovamente pizzicata insieme. Questa volta non da sola, ma in compagnia del figlio di Paolo Berlusconi e della moglie. Segno che la complicità tra i due sia cresciuta pian piano, inizialmente segnata da riservatezza e dal desiderio di mantenere intima la propria frequentazione. Ma gli indizi che in questi mesi si sono di volta in volta aggiunti dimostrano come la coppia sia più affiatata che mai.