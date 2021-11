Scadenze fiscali dal 10 novembre 2021, da rottamazione ter al saldo e stralcio: quando pagare le tasse

Economia

Novembre è un mese ricco di scadenze fiscali per diverse categorie di soggetti. Si spazia dai Modelli 730 integrativi fino all’IRAP e alla rottamazione ter. Ecco quali saranno i prossimi appuntamenti con il Fisco, alcuni dei quali riguardano le disposizioni anti-Covid stabilite nei mesi scorsi.

Fisco, le scadenze della prima metà di novembre: modelli 730 integrativi e imposte periodiche

Entro il 10 novembre, i CAF dovranno procedere a inviare all’Agenzia delle Entrate i modelli 730 integrativi presentati entro il 25 ottobre dai contribuenti. I CAF dovranno anche consegnare ai contribuenti i modelli 730-3 e 730-4 integrativi entro la medesima data.

Il 15 novembre sarà l’ultimo giorno utile per il versamento dell’imposta sostitutiva sulle rivalutazioni dei terreni e delle partecipazioni posseduti al 1° gennaio 2021. Si potrà procedere al pagamento in un’unica soluzione oppure rateizzarlo. Entro il 15 novembre dovrà anche essere versata la seconda rata dell’imposta per le rivalutazioni dei suddetti beni posseduti al 1° luglio 2020.

Il 16 novembre sarà il termine ultimo per:

Versare le ritenute e le imposte periodiche;

Versare l’IVA periodica, relativa sia al mese di ottobre sia al terzo trimestre.

Fisco, le scadenze di fine novembre: LiPe, rottamazione ter, saldo e stralcio

Entro il 25 novembre i soggetti mensili dovranno procedere all’invio dei modelli Intrastat. A fine mese, dunque il 30 novembre, si concentreranno infine le seguenti scadenze: