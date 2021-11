Maurizio Costanzo Show: ospiti e anticipazioni di Canale 5 per la seconda puntata del 10 novembre

Programmi TV

Il conduttore torna su Canale5 nel secondo appuntamento del suo storico show insieme a tanti ospiti. Scopri tutti i nomi dei personaggi famosi che raggiungeranno in studio Maurizio Costanzo.

La seconda serata televisiva di Canale 5 è ormai la casa del conduttore Maurizio Costanzo, pronto a tornare in onda con la seconda puntata delle sua trasmissione più amata di sempre. Il giornalista è condurrà in presenza di tanti ospiti la seconda puntata della quarantesima edizione del suo storico Maurizio Costanzo Show a partire dalle ore 23:50 di mercoledì 10 novembre 2021, quando il suo famoso studio tornerà a popolarsi. Tutto quello che sappiamo sul secondo appuntamento con il Maurizio Costanzo Show ed i nomi di tutti gli ospiti presenti in studio che faranno compagnia al conduttore.

Maurizio Costanzo Show: la seconda puntata della quarantesima edizione

Mercoledì 10 novembre 2021 torna su Canale5 in seconda serata l’attesa trasmissione condotta da Maurizio Costanzo che sta affrontando la sua 40esima edizione.

Il Maurizio Costanzo Show prenderà il via a partire dalle ore 23:55 circa sulla stessa rete di sempre e riproporrà al pubblico la sua storica formula vincente, nella quale prenderanno parte tantissimi ospiti amici della trasmissione e del conduttore.

Maurizio Costanzo Show: gli ospiti della seconda puntata del 10 novembre

Il giornalista sarà ovviamente al centro dello studio pieno delle sedie che ospiteranno i tanti ospiti presenti per l’occasione, riproponendo le solite intense chiacchierate tanto gradite ed amate dal pubblico.

La puntata del 10 novembre 2021 aprirà le porte a Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia, insieme a sua figlia Gaia; l’avvocato Annamaria Bernardini de Pace, Matteo Bassetti, direttore della clinica malattie infettive del policlinico San Martino di Genova; Iva Zanicchi, reduce dalla prima puntata dello show D’Iva; l’attrice comica Gabriella Germani, i giornalisti Giuseppe Cruciani e Salvo Sottile. A loro si uniscono anche Anna Falchi e Rudy Zerbi.

La storia di questa sera al Maurizio Costanzo Show

Stando alle anticipazioni di Witty, questa sera si ricorderà una vecchia ospitata di Maurizio Costanzo risalente al 23 marzo 1985. Quel giorno Carmelina, incinta al quinto mese di gravidanza, si sottopose a un’ecografia, quando ancora lo strumento era poco conosciuto. L’ospite rivelò che se fossero stati maschi li avrebbe chiamati Maurizio e Costanzo e se fossero state femmine Maurizia e Costanza. Dopo tutti questi anni si torna sul palco di Costanzo insieme alle due figlie.