Due ragazzi scomparsi dalla provincia di Lecco in pochi giorni: le foto per trovare Sara e Pietro

Scomparsi

Due ragazzi sono scomparsi nel giro di poche ore nella provincia di Lecco. Sara e Pietro abitano in due paesi vicini, ma le loro vicende non sembrerebbero essere connesse.

Nella provincia di Lecco, due giovani mancano da casa ormai da qualche giorno. Si tratta di un’adolescente, di nome Sara e di un ragazzo, Pietro. I due abitano in paesi collocati a pochi chilometri di distanza, ma a quanto pare non si conoscono. La Prefettura di Lecco ha diffuso foto e informazioni di entrambi per segnalarne la scomparsa, invitando chiunque abbia loro notizie a contattare i carabinieri.

Pietro, scomparso da Dolzago(Lecco): le informazioni su di lui

Sulla pagina Facebook della Prefettura di Lecco è stato diffuso l’annuncio della scomparsa di Pietro Dominque. Nel post pubblicato lo scorso 9 novembre si legge che il ragazzo manca da Dolzago, paese in cui vive, dal 1 novembre.

Dalle informazioni diffuse sul suo conto si apprende che è nato nel 1999 e ha quindi circa 22 anni. Pietro è alto 190 cm e pesa 65 kg. I suoi capelli sono corti e castani e porta una folta barba di colore scuro. Gli occhi sono castani e sopra al sopracciglio sinistro ha un piercing.

Quando è scomparso, si legge nel comunicato, Pietro indossava delle scarpe sportive Nike di colore grigio scuro. Il giovane era vestito con un paio di jeans scuri con tasconi, una felpa scura con capuccio blu e un giaccone verde militare scuro.

Con sé portava uno zaino blu, simile a quelli che utilizzati abitualmente dagli studenti. Chi fosse in possesso di informazioni sul suo conto, deve contattare la Stazione dei Carabinieri di Cremella.

Sara, scomparsa da Barzanò: l’appello per ritrovarla

A poche ore di distanza dalla pubblicazione del post sulla scomparsa di Pietro, la Prefettura di Lecco ha condiviso un nuovo post per segnalare l’allontanamento da casa di una seconda persona. In questo caso si tratta di una minorenne, classe 2006, di nome Sara. L’adolescente manca dalla sua casa a Barzanò (provincia di Lecco) dal 6 novembre.

Stando alle informazioni diffuse su di lei, si apprende che è alta 155 cm e pesa circa 56 kg. La sua corporatura è magra e la carnagione scura. Sara ha gli occhi castani, i capelli lunghi lisci e castani, con alcune ciocche più chiare.

Quando si è allontanata da casa, Sara indossava un paio di scarpe Nike bianche. L’adolescente era vestita con dei pantaloni da tuta di colore nero con una riga viola, una canotta e una giacca di pelle nera. Chiunque sia a conoscenza di informazioni su di lei, deve fare segnalazione alla Stazione dei Carabinieri di Cremella.

Al momento non è chiaro se le due scomparse possano essere in qualche modo collegate.

Fanpage.it riferisce che le indagini si starebbero svolgendo lungo due piste investigative separate.