Iva Zanicchi in D’Iva: la seconda serata dello show in onda su Canale 5. Tutti gli ospiti

La seconda ed ultima serata in compagnia Iva Zanicchi e di tutti gli amici che la raggiungeranno in studio per renderlo omaggio va oggi in onda su Canale 5. Il suo show D’Iva che omaggia la lunga carriera ripercorrendola con aneddoti e canzoni che hanno contribuito a creare il mito dell’Aquila di Ligonchio, vivrà il suo appuntamento finale giovedì 11 novembre 2021 come sempre sul canale Mediaset. La cantante sarà nuovamente protagonista di questo one woman show dove lei stessa è al centro dell’attenzione del pubblico e degli ospiti arrivati a raccontare questo immenso personaggio ed a regalare al pubblico intensi duetti.

Tutto quello che c’è da sapere sulla seconda serata di D’Iva e tutti gli ospiti che saliranno sul palco della trasmissione oggi giovedì 11 novembre 2021.

D’Iva: un ottimo debuto con la prima serata su Canale5

Nella prima puntata d settimana scorsa Canale 5 ha reso omaggio ad Iva Zanicchi con uno show intenso e ricco di ospiti che di sicuro ha colpito non solo l’attenzione dei tanti fan della cantante ma anche dei curiosi che sono rimasti affascinati dallo spettacolo messo in scena.

D’Iva ha infatti già regalato momento di grande spettacolo in questo one man show dove la protagonista indiscussa è ovviamente la cantante e presentatrice, capace di intrattenere quasi 2 milioni di telespettatori per uno share pari al 13,2%.

Il debutto dell’Aquila di Ligonchio avrà fatto felici i vertici Mediaset che sono pronti a trasmettere la seconda puntata giovedì 11 novembre 2021 fornendo al pubblico lo stesso convincente mix visto nel primo appuntamento, quando la D’Iva è apparsa a suo agio in questo lungo omaggio che la sta mettendo a nudo e che sta regalando momenti di grande musica.

Le anticipazioni di D’Iva su Canale5: tutti gli ospiti dell’ultima puntata dell’11 novembre

Iva Zanicchi nel secondo ed ultimo appuntamento con lo show in onda in prima serata giovedì 11 novembre 2021 sempre su Canale 5, avrà di nuovo modo di continuare ad ospitare tanti amici e colleghi per portare a termine il lungo omaggio alla sua carriera.

A raggiungere la cantante sul palco ed a cantare con lei ci saranno tanti illustri ospiti, che al pari di quelli della prima puntata, allieteranno la visione anche al pubblico da casa. Torna anche nel secondo appuntamento l’amico Fausto Leali che insieme a Romina Power, Cristiano Malgioglio, Rita Pavone e Lola Ponce si presteranno ad accompagnare la diva in duetti emozionanti.

In studio largo anche a Gerry Scotti ed alla sua proverbiale simpatia mentre dalla Spagna interverrà Rosario Flores, attrice e cantante amica della presentatrice.