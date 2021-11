Mietta a Ballando con le stelle: il messaggio su Instagram ai fan in vista del ritorno nella puntata di sabato

TV e Spettacolo

Mietta è guarita dal Covid-19 e può finalmente tornare a Ballando con le stelle, dove è mancata dalla seconda puntata proprio a causa della positività. Insieme al partner di ballo Maykel Fonts, la cantante sembra prontissima a esibirsi sulla pista da ballo e lancia un appello su Instagram al pubblico affinché la sostenga dopo la lunga assenza. Anche Fonts ieri ha chiesto ai fan di supportarli, forse temendo che i voti della giuria non basteranno a tenere in gara la coppia. Mietta in fondo è appena guarita dal Covid-19 e non sappiamo quali siano le sue condizioni fisiche, certo è che in alcuni casi la ripresa può essere più lenta.

Soprattutto, dopo la polemica con Selvaggia Lucarelli, difficilmente la coppia riceverà il massimo dei voti da almeno uno dei giudici.

Mietta torna a Ballando e si appella ai fan: “Ho bisogno del vostro supporto”

La cantante nelle Storie Instagram chiede ai fan di supportarla nel suo ritorno a Ballando con le stelle, dove si esibirà nella prossima puntata di sabato. La cantante è mancata per ben 3 settimane, a causa della positività al Covid-19. Difficile quindi tenere il passo con gli altri concorrenti, ben più allenati e sicuramente più in forma. Mietta però sembra decisa a rimanere in gioco e chiede l’aiuto del pubblico.

“Finalmente sto tornando dove sarei voluta essere tutto questo tempo, cioè a Ballando. Un posto pazzesco dove si balla, dove si sta bene, dove c’è tanta bella gente che ha voglia di divertirsi attraverso la danza“, dichiara nelle Storie Instagram, “Io in questo momento ho bisogno del vostro supporto, del vostro calore, del vostro amore, della vostra forza, senza pregiudizi, con una sincerità di cuore. Spero che vi possa essere d’aiuto questo mio piccolo video affinché voi mi possiate dare una mano sabato, e possiate per me e Maykel essere così importanti come sempre“.

L’annuncio di Maykel Fonts sul ritorno di Mietta

Puntare sui voti da casa sembra infatti la strategia che la coppia Mietta-Maykel Fonts ha deciso di adottare. Il maestro di ballo proprio ieri ha annunciato il ritorno a Ballando con le stelle di Mietta, e anche lui ha chiesto il sostegno del pubblico. Le difficoltà di riprendere dopo 3 settimane di stop forzato per la cantante sono evidenti, senza contare che pesa la polemica nata dopo la domanda di Selvaggia Lucarelli se Mietta fosse vaccinata o meno.