Mietta guarita dal Covid torna a Ballando con le stelle, l’annuncio di Maykel Fonts: “Sabato balliamo”

Mietta ritorna in pista a Ballando con le stelle, come annuncia il partner Maykel Fonts su Instagram. La cantante era positiva al Covid-19, facendo scoppiare una vera e propria polemica

Mietta torna a danzare a Ballando con le stelle, il talent di Milly Carlucci di cui la cantante ha dovuto sospendere la partecipazione dopo aver preso il Covid-19. A dare l’annuncio il partner di ballo Maykel Fonts, fortunatamente risultato negativo, che assicura che la coppia scenderà in pista per la prossima puntata. L’assenza di Mietta aveva fatto scoppiare la polemica dopo le domande di Selvaggia Lucarelli se fosse vaccinata o meno: la cantante non aveva inizialmente risposto per poi rendere noto che non è vaccinata per motivi di salute. Sicuramente questo ritorno non passerà sotto silenzio, mentre la gara di Ballando entra nel vivo.

Mietta, il ritorno a Ballando con le stelle dopo il Covid-19

È Maykel Fonts, maestro di ballo, ad annunciare il ritorno della sua partner dopo l’assenza per il Covid-19. Nelle sue Storie Instagram Fonts, entusiasta, rende partecipi i follower della guarigione della cantante: “Notiziona! Tra pochissime ore valcherà il cancello della Rai Mietta. E quindi sabato balleremo. Quindi niente, mi raccomando ragazzi, Mietta è in arrivo, supernotizia!“.

Il ballerino chiede poi un aiuto ai fan: “Allora ragazzi, sapete che io non sono per chiedere questi aiuti, ma purtroppo per me non sono nel Congresso della salsa, non sono nel palco a fare lo spettacolo di danza, sono a Ballando con le stelle.

Funziona così: se voi non votate, anche se noi balliamo da paura non passiamo. Quindi bisogna votare Mietta e Maykel Fonts“.

La polemica sul Covid-19 di Mietta a Ballando con le stelle

La positività di Mietta dopo solo una puntata di Ballando con le stelle ha dato il via a numerose polemiche. La questione su cui si sono divisi gli animi è stata quella sollevata da Selvaggia Lucarelli, che ha chiesto alla cantante se fosse vaccinata. Dopo le prime reazioni, con Guillermo Mariotto che ha vuotato il sacco facendo sapere che Mietta non è vaccinata per motivi di salute, la giudice e giornalista è tornata sull’argomento per difendersi dagli attacchi, spiegando il suo punto di vista.

Mietta però ha dichiarato di aspettarsi delle scuse per quella che considera un’invasione della privacy.

La querelle non si è fermata, e anche a Domenica In gli animi si sono scaldati costringendo la conduttrice Mara Venier a un duro intervento con i suoi ospiti, la cui discussione stava degenerando. Anche Milly Carlucci ha detto la sua in un video in cui ha fatto chiarezza, assicurando che il talent si svolge nelle massime condizioni di sicurezza.