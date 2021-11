Annalisa rappresenta l’Italia in “Family”, il nuovo singolo di David Guetta che unisce tutto il mondo

Gossip

Annalisa raggiunge un nuovo grande successo per la sua carriera artistica. Entra a far parte del progetto musicale di David Guetta. L'artista italiana farà parte del nuovo singolo

Il 5 novembre David Guetta, il numero 1 dei dj e hit-maker, ha lanciato il suo ultimo singolo. Si intitola Family e insieme a lui, a dare ancora più ritmo al progetto, possiamo ascoltare le rime delle star internazionali TY Dolla Sign e A Boogie wit da Hoodie.

Family è un brano che coinvolge più Paesi e per ogni nazione David Guetta ha scelto quella che, secondo lui, è la voce più caratterizzante. Per rappresentare l’Italia il celebre dj ha scelto Annalisa. Scopriamo di cosa tratta questo nuovo progetto e conosciamo meglio i vari cantanti coinvolti.

Annalisa nel nuovo singolo di David Guetta

A rappresentare l’Italia risuona, invece, la voce pulita di Annalisa che alla scoperta della collaborazione, come si può leggere sul suo profilo Instagram, reagisce così: “Sono davvero onorata di far parte di questa ‘family’ e soprattutto di essere stata scelta da un artista gigantesco come David Guetta per rappresentare l’Italia in questo progetto pazzesco”.

Sul significato del progetto, invece, Annalisa afferma “Il brano parla di amicizia e di famiglia, e quest’idea di condivisione tra vari Paesi rende questo pezzo ancora più speciale”

Il progetto ha l’obiettivo di creare una stretta unione musicale tra nazioni lontane e differenti. Un’idea per fare sentire tutti parte della stessa grandissima famiglia pronta ad aiutarsi quando si viene colti da momenti di difficoltà. Un concetto molto importante se pensiamo al periodo difficile che tutto il mondo sta vivendo proprio ora.

Per creare un filo musicale che unisce tutto il mondo il celebre dj ha deciso di creare una versione del suo singolo per ogni nazione coinvolta.

Insieme a TY Dolla Sign e A Boogie wit da Hoodie troviamo voci femminili diverse per ogni parte del globo. Per il mondo anglosassone, ad esempio, il brano è cantato da Bebe Rexha, per quello latino americano possiamo ascoltare la voce di Sofia Reyes e troviamo Imen Siar per il Medio Oriente.

Chi sono i cantanti coinvolti nella versione italiana di Family

Celebre per aver trasformato il suono dell’hip-hop di New York con le sue rime melodiche, A Boogie wit da Hoodie è un artista gigante della musica. Conta più di 15 milioni di streaming per i suoi singoli di successo, moltissimi dischi di platino e album in cima alle classifiche.

A tutto ciò è doveroso citare una vasta serie di nomination e premi.

La discografia di Ty Dolla Sign è ricca di album acclamati dalla critica e dal pubblico. Conta oltre 5 miliardi di streaming, 10 milioni di singoli venduti e poco meno di 60 certificazioni platino e oro.

La punta di diamante di questo triangolo di cantanti è data dalla voce di Annalisa. Dalla scuola di Amici (in cui ha partecipato nel 2010-2011) ha fatto molta strada e la sua carriera è costellata di successi. Ad oggi ha 7 album all’attivo, 13 Dischi di Platino, 14 Dischi d’oro e i suoi videoclip contano 500 milioni di visualizzazioni.

I suoi lavori musicali vedono tante collaborazioni, sia italiane che internazionali. L’ultima è quella con Rose Villain nel singolo Eva+Eva. Negli anni si è destreggiata anche nel mondo della recitazione nel film Babbo Natale non viene dal Nord e nel mondo della conduzione di programmi scientifici (la cantante è laureata in fisica). Quello di David Guetta non è il primo progetto che si propone di creare un ponte musicale tra nazioni e che vede la partecipazione di Annalisa. Già ad aprile 2020, infatti, abbiamo potuto ascoltare la sua voce nel brano Fratelli del Mondo scritto in cooperazione da Radio Italia e il China Media Group.

Una canzone dedicata a tutti i medici e infermieri che stavano (e in parte stanno ancora adesso) combattendo il Coronavirus.