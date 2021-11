Michelle Hunziker teme la “concorrenza” della figlia Aurora Ramazzotti: “Mi farebbe le scarpe”

News

Michelle Hunziker è una nota ex modella della pubblicità Roberta di biancheria intima, ma la sua prima apparizione televisiva, risale all’interno del programma Buona Domenica.

Da poche settimane ha partecipato ad All Together Now in prima serata, con la sua eleganza e simpatia ha saputo intrattenere il pubblico. Attualmente, è la conduttrice di Striscia la Notizia in coppia con Gerry Scotti per questa stagione. Recentemente Michelle ha parlato del rapporto con sua figlia Aurora, ribandendo quanto creda in lei e quanto Aurora potrebbe fare tanto in tv.

Michelle Hunziker parla di Aurora, potrebbe “Farle le scarpe”

Michelle Hunziker vanta di una buona fama, non solo per la sua lunga carriera, ma anche per il legame speciale instaurato con i figli, specialmente con la maggiore, Aurora (nata dal matrimonio Eros Ramazzotti -ndr).

La conduttrice ha dichiarato di vedere una “minaccia” per la sua carriera. Lo ha fatto quando è stata ospite a Le Iene dove ha confidato che la figlia, Aurora, potrebbe “Farle le scarpe”. Infatti, è profondamente convinta delle sue parole, da aggiungere che se qualcuno credesse in sua sua figlia potrebbe accadere.

Durante l’intervista, dopo aver dato un voto su richiesta, come conduttrice, a una Iena del programma, Michelle deve rispondere a un’altra domanda: “Cosa ruberesti alle tue colleghe?” a cui risponde con estrema tranquillità.

Per quanto riguarda Ilary Blasi le piace una qualità particolare, ovvero la “romanità”, a Silvia Toffanin come dichiara “Per un giorno, la sua casa a Portofino”, ad Alessia Marcuzzi “Le gambe infinite che possiede”, e per ultima, non meno importante, la conduttrice Maria De Filippi che definisce “The Queen” a cui ruberebbe tutto.

Vita privata: la relazione con Eros Ramazzotti

Michelle Hunziker a soli diciassette anni ha intrapreso una breve relazione con un noto conduttore televisivo, Marco Pedrolin. Tra i due c’era una notevole differenza d’età, infatti la notizia suscitò parecchio scalpore per diverso tempo.

La showgirl ha poi conosciuto Eros Ramazzotti, il famoso cantante italiano, in una serata in discoteca. La coppia a distanza di un anno ha dato alla luce una figlia: Aurora. Senza rendersene conto, Michelle aveva realizzato un suo sogno di quando era bambina, è stata proprio lei infatti a raccontare che da piccola aveva detto che avrebbe sposato Eros Ramazzotti.

In seguito, i due hanno deciso di sposarsi sul Lago di Bracciano, quasi tre anni dopo il primo incontro. Purtroppo, Michelle si separata nel 2002 da Eros, come dichiarato ai giornali, le cause sono state le seguenti: “Ero vittima di una setta, quando Eros mi ha messo di fronte a una scelta, ovvero “O me o loro” io ho scelto loro”.