Chi è Silvio Testi marito di Lorella Cuccarini: età, carriera, figli, amore e matrimonio con la ballerina

Chi è

Lorella Cuccarini e il marito Silvio Testi hanno festeggiato la scorsa estate il loro 30° anniversario di matrimonio, a certificazione di un amore longevo e sempre più travolgente. Se della showgirl si conosce molto, tra carriera e vita personale, del marito Silvio invece si sa davvero poco. Scopriamo insieme chi è e come sia nata e si sia sviluppata la loro romantica storia d’amore.

Silvio Testi: carriera e conoscenza con Lorella Cuccarini

Silvio Capitta, conosciuto ai più con lo pseudonimo di Silvio Testi, è un produttore discografico e televisivo.

Nato nel 1954, 67 anni, Testi è proprietario della società di produzione italiana indipendente Triangle Production, nata nel 1987 proprio per sua iniziativa. Ed è sempre negli anni ’80 che, per mezzo di alcuni impegni professionali che li hanno visti collaborare, Silvio Testi e Lorella Cuccarini si conoscono. Galeotto è stato il dietro le quinte di Fantastico, quando una giovane ed esordiente Lorella Cuccarini conobbe il produttore musicale.

In quel momento, come ha rivelato la tessa ballerina in un’intervista al settimanale Oggi, entrambi erano sentimentalmente impegnati.

Solo successivamente, risolta ognuno la propria situazione privata, si ritrovarono: “Tra un Capodanno e un’estate, io mi sono lasciata col mio compagno, lui ha chiuso la sua relazione, e semplicemente è capitato ci guardassimo come per la prima volta“. E, a seguire, fu un film a farli innamorare: “Galeotto fu un film. Uscivamo con amici, a cena, al cinema. Una sera lui propose ‘Sogni’ di Akira Kurosawa e accettai solo io. E così… Di lì a poco mi chiese di sposarlo e non ebbi dubbi: sapevo che era lui“.

Silvio Testi e Lorella Cuccarini: il matrimonio e i figli

Dagli anni ’80 in poi la coppia non si è mai più staccata e, anzi, nel 1991 ha deciso di suggellare il loro amore convolando a nozze.

Proprio l’agosto di questa estate hanno festeggiato il loro 30° anniversario di matrimonio, con la ballerina che ha condiviso su Instagram un dolcissimo messaggio indirizzato proprio al marito.

Dalla loro unione sono nati 4 splendidi figli: la primogenita Sara, nata nel 1994 il giorno del loro anniversario, Giovanni nel 1996, e due gemelli, Chiara e Giorgio, di 21 anni. La loro famiglia è molto unita e ha sempre supportato Lorella Cuccarini in ogni sua avventura.

Ultima la partecipazione al talent show Amici, nella veste speciale di insegnante di canto.