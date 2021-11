Domenica in anticipazioni: tutti gli ospiti di Mara Venier e il ricordo di Giampiero Galeazzi

Programmi TV

La domenica pomeriggio su Rai1 è da passare in compagnia di Mara Venier e della sua Domenica In. Lo show torna in televisione con la sua nona puntata stagionale in diretta dagli Studi Televisivi Fabrizio Frizzi in Roma. La conduttrice sarà insieme a tanti amici ospiti ed accompagnerà i telespettatori con le sue consuete interviste e momenti di divertimento ma anche emozionanti come quello che aspetta in telespettatori domani con il caloroso e sentito saluto allo scomparso Giampiero Galeazzi.

Domenica In: le anticipazioni della puntata di domenica 14 novembre

L’appuntamento di domenica 14 novembre 2021 avrà inizio come al solito a partire dalle ore 14:00 in diretta su Rai 1.

La conduttrice Mara Venier terrà compagnia al pubblico fino alle ore 17:00 come al solito collegata dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ in Roma.

La prima parte del nono appuntamento con la trasmissione sarà ampiamente dedicato a Gianpiero Galeazzi, storico amico della zia Mara venuto a mancare venerdì 12 novembre 2021. Il commentatore sportivo verrà ricordato con il sentito saluto della conduttrice che fu proprio sua collega in tante edizioni di Domenica In.

Gli ospiti di Mara Vienier nella puntata di domenica 14 novembre 2021

La puntata di domenica 14 novembre 2021 regalerà al pubblico ancora una volta una serie di tanti ospiti che faranno compagnia a Mara Venier. Subito dopo il ricordo di Gianpiero Galeazzi la trasmissione si occuperà del consueto commento alla puntata di Ballando con le Stelle.

Sarà infatti presente in studio Valeria Fabrizi che si racconterà tra carriera e vita privata, oltre a raccontare la sua nella trasmissione di Milly Carlucci. Un altra grande protagonista dello show dedicato ai nuovi ballerini Vip è Arisa, altro ospite atteso in studio per raccontarsi ed interpretare alcuni suoi grandi successi.

Non mancherà poi uno spazio informativo sul Covid-19 e Vaccini, con la presenza in studio del Sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri e il Prof. Francesco Le Foche, mentre in collegamento ci saranno la Prof.ssa Ilaria Capua ed il giornalista e Direttore di Libero Alessandro Sallusti.

Spazio anche all’attesissimo Pierpaolo Pretelli, ormai entrato a far parte del cast ufficiale della trasmissione che prima si esibirà in un omaggio a John Travolta e poi successivamente sarà al fianco della conduttrice per il nuovo gioco telefonico che metterà al centro dell’attenzione il pubblico da casa.