Che tempo che fa anticipazioni: da Lady Gaga a tutti gli altri ospiti della puntata di domenica 14 novembre

Fabio Fazio si riprende la prima serata della domenica di Rai3 per fare compagnia al pubblico con la sua nota trasmissione Che tempo che fa. Il programma va in onda con il settimo appuntamento autunnale domenica 14 novembre 2021 a partire come sempre dalle ore 20:00 circa. Il conduttore Fabio Fazio avrà la possibilità di intervistare un ospite internazionale che tutti gli invidieranno: stiamo parlando di Lady Gaga. La star internazionale arriva in studio per presentare il suo ultimo film dal titolo House of Gucci e si racconterà come tanti altri ospiti e amici della puntata. Il programma non farà a meno di Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo e di Nino Frassica.

Scopriamo i nomi di tutti gli ospiti della trasmissione nella puntata di domenica 14 novembre 2021.

A Che tempo che fa Lady Gaga

In occasione della sesta puntata in onda il 14 novembre 2021 Fabio Fazio avrà l’onore di intervistare una delle star ed icone della musica mondiale. Arriverà in studio l’amatissima Lady Gaga, questa volta per presentare l’ultimo film nel quale ha recitato per Ridley Scott dal titolo House of Gucci, che racconterà la vicenda dell’omicidio di Maurizio Gucci, per quale il suo personaggio Patrizia Reggiani fu condannata come mandante.

Che tempo che fa: tutti gli ospiti della sesta puntata

Tra gli altri ospiti il ritorno in studio del Ministro della Salute Roberto Speranza, ed ancora la responsabile della Comunicazione e delle campagne di raccolta fondi internazionali di Emergency Simonetta Gola, nonché moglie dello scomparso Gino Strada ai quali si aggiunge il sempre presente Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele Roberto Burioni.

Saranno presenti in studio due amici della trasmissione come Pif e Fabio De Luigi, per presentare la pellicola regista E noi come stronzi rimanemmo a guardare della quale sono rispettivamente regista ed interprete principale. Tornerà la rubrica di Michele Serra dal titolo Le cose che non ho capito insieme all’amatissimo Che Tempo Che Fa – Il tavolo dove parteciperanno Nino Frassica, Gigi Marzullo, Orietta Berti, Massimo Lopez e Tullio Solenghi, Simona Ventura, Max Tortora, Giacomo Poretti e Francesco Paolantoni.