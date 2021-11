Il video dell’esplosione del taxi davanti all’ospedale di Liverpool. La polizia conferma: è terrorismo

Torna la paura attentati nel Regno Unito dopo che nella giornata dedicata al ricordo cdei caduti in guerra un uomo si è fatto esplodere dentro un taxi a Liverpool. L’incidente è avvenuto intorno alle 11 del mattino di domenica 14 novembre, secondo quanto trapelato dalle indagini, l’uomo avrebbe avuto in mente tutt’altra deistinazione rispetto all’ospedale.

A fermare l’uomo è stato un tassista di 45 anni diventato eroe per caso. La polizia conferma che questo è stato un episodio di terrorismo, il secondo nel giro di poche settimane dopo il brutale assassinio del deputato David Amess.

È stato diffuso il video della tremenda esplosione che ha scosso Liverpool, una strage sventata dal coraggio e dalla prontezza di riflessi di un uomo di 45 anni il tassista David Perry.

Nel video si vede l’auto arrivare all’altezza dell’ingresso dell’ospedale ginecologico per poi esplodere pochi istanti dopo; se si osserva con attenzione la ripresa si vede una persona correre intorno all’auto, si tratta del tassista riuscito a fuggire dopo aver bloccato le portiere.

David Perry ha fortunatametne riportato ferite lievi ed è stato dimesso. L’uomo è già stato definito l’eroe della città.

I live 100 meters from where the explosion was. All my five children were born in the Liverpool Women’s Hospital. al-Hamdulillah, we’re all OK.

Please don’t jump to any conclusions until the services have completed their work.

May Allah protect us from all harm!#Liverpool pic.twitter.com/OYMVNHH8YT

