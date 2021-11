Lando Buzzanca e Francesca Della Valle, il figlio Massimiliano dice la sua: “Papà non è in grado di sposarsi”

TV e Spettacolo

Quella di Lando Buzzanca e Francesca Della Valle è una vicenda davvero controversa. Il celebre attore siciliano, oggi 87enne, è legato alla giornalista dal 2016. Da tempo Buzzanca non sta bene e ora che le sue condizioni sono serie il figlio Massimiliano è tornato a parlare del matrimonio che presto potrebbe unire la coppia.

La malattia di Lando Buzzanca: parla il figlio Massimiliano

Massimiliano Buzzanca, figlio di Lando, ha deciso di tornare nuovamente a parlare delle condizioni di salute del padre che soffrirebbe di demenza senile.

Al Corriere della Sera ha raccontato che, secondo gli ultimi esami effettuati: “Se l’anno scorso aveva un deficit di 7 su 10, oggi siamo a 9.” Il protagonista di Divorzio all’italiana infatti, almeno secondo quanto raccontato dal figlio, non è più quello di un tempo: “Tutti lo conoscono come il grande attore, ma papà purtroppo è malato e ha anche la demenza senile. Fino a 2 settimane fa dicevo a me stesso che era solo ‘scordarello’, perché chiamarla demenza senile mi strugge il cuore.”

Una confessione amara quella di Massimiliano, che aggiunge: “Una volta io e mio fratello Mario scherzavamo, gli davamo del rimbambito se si dimenticava qualcosa, era un gioco, ma adesso è una cosa seria.

Non tornerà mai più indietro, è destinato a stare sempre peggio, non guarirà mai.”

La relazione con Francesca Della Valle

Da circa 6 anni Lando Buzzanca è legato sentimentalmente alla giornalista Francesca Della Valle (all’anagrafe Lavacca). Tra i due ci sono 40 anni di differenza ma, come spiega Massimiliano: “Il problema non è la differenza di età, perché prima di lei papà aveva avuto altre persone molto più giovani di lui che gli sono state vicine.”

Nessun pregiudizio dunque, almeno fino a quando al figlio non sarebbe venuto qualche sospetto.

“Si è acceso un campanello d’allarme quando ho scoperto che esisteva una Buzzanca Della Valle Production che ha realizzato prodotti non certo di Serie A che papà non avrebbe mai firmato come regista o attore” ha rivelato Massimiliano.

Il matrimonio fra Lando Buzzanca e Francesca Della Valle

All’inizio del 2021, sulle pagine di cronaca rosa di tutto il paese, era apparsa l’indiscrezione sul possibile matrimonio tra Lando Buzzanca e Francesca Della Valle. La settimana scorsa però Le Iene hanno riportato a galla la notizia mandando in onda due video.

Nel primo Buzzanca, incalzato dalla fidanzata, risponde “sì” alla proposta di nozze, nel secondo l’attore risponde “no” alla medesima domanda fatta però dal figlio.

Rispetto a questa vicenda, Massimiliano commenta: “Sono video che mostrano un uomo in palese difficoltà”. E aggiunge: “La verità è che da 6/7 anni papà ha cominciato ad avere deficit comprensivi e cognitivi, è facile convincerlo a fare cose che non avrebbe mai fatto“.

La verità di Francesca Della Valle sulle condizioni di Lando Buzzanca

Francesca Della Valle sta portando avanti una battaglia del tutto diversa da quella di suo figlio.

Nel corso della trasmissione di Italia 1 aveva affermato con forza: “Lando sta benissimo, ha la piena capacità di intendere e di volere, mi abbraccia, mi dice ora basta: dobbiamo sposarci. Era felicissimo, diceva che non poteva immaginare di essere così felice.”

Dai propri canali social, al grido dell’hashtag #dirittiINumani, Della Valle continua a portare avanti la sua tesi secondo la quale i figli del divo anni ’70 starebbero ostacolando la relazione volontariamente. Del resto, i rapporti tra la giornalista e la famiglia del compagno non sono mai stati rosei.

Nella primavera 2021, quando Buzzanca finì in ospedale per un trauma cranico, le parti si lanciarono pesanti accuse che fecero molto clamore.