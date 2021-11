Chi è Leo Gassmann: carriera e vita privata del giovane cantautore figlio di Alessandro Gassmann

Chi è

Leo Gassmann nasce a Roma il 22 novembre del 1998. Appassionato di musica fin da bambino, intraprende la carriera da cantautore. Raggiunge la fama con la vittoria del Festival di Sanremo 2020 nella categoria “Nuove Proposte”. Come è facile comprendere dal suo noto cognome, la sua è una famiglia di artisti molto apprezzati dal pubblico italiano.

Gli esordi della carriera di Leo Gassmann

Leo Gassmann è figlio degli attori Alessandro Gassmann e Sabrina Knaflitz e nipote di Vittorio Gassman e di Juliette Mayniel.

Nonostante l’importanza del nome di famiglia, qualche tempo fa, il giovane Gassmann ha raccontato a Vieni da me di Caterina Balivo: “I miei genitori sono stati molto intelligenti e non mi hanno mai fatto sentire il peso del mio cognome”.

La sua passione per la musica si fa sentire già quando Leo ha appena 7 anni. Ancora bambino, il figlio dell’attore inizia allora a suonare la chitarra classica. In seguito, a 9 anni, entra nel conservatorio di Santa Cecilia, anche se abbandona presto la musica classica per dedicarsi al canto.

Il successo di Leo Gassmann: da X Factor al Festival di Sanremo

Appena ventenne, nel 2018, Leo Gassmann partecipa a X Factor 12 nella squadra di Mara Maionchi, con la quale arriva alla fase Live con l’inedito Piume, classificandosi quinto.

Col tempo riesce a pubblicare due singoli con la Universal Music. Nel dicembre 2019 ha superato le selezioni di Sanremo Giovani 2019, grazie alle quali nel febbraio 2020 partecipa al Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte, vincendo con il brano Vai bene così.

La vita privata di Leo Gassmann

Sempre durante la sua intervista con Caterina Balivo, il giovane Gassmann ha raccontato: “Io sono cresciuto con tanto amore, e penso che quando passi una certa fascia di età e quei commenti negativi ancora non ti sono arrivati, poi sei più preparato a fronteggiarli perché hai gli strumenti per farlo.

“I miei– ha rivelato- mi hanno sempre dato la possibilità di avere il tempo, che è il regalo più bello che si può fare a una persona: fino a 18 anni mi hanno impedito di provare a fare qualsiasi cosa che potesse farmi notare a livello nazionale”. Durante la sua partecipazione al Festival sono uscite anche alcune foto di Leo Gassmann insieme alla sua ragazza, Anna. Attualmente, però, circolano voci misteriose su una nuova relazione con Enula, la cantante di Amici di Maria De Filippi.