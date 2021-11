Giulia Quattrociocche è mamma: è nata Cloe. L’annuncio su Instagram dell’ex tronista di Uomini&Donne

Gossip

Giulia Quattrociocche è stata una delle partecipanti di Uomini&Donne più amate dai fan del programma. Aveva deciso di lasciare prima della scelta perché travolta dai sentimenti per Daniele Schiavon

Giulia Quattrociocche è diventata mamma. L’ex tronista di Uomini&Donne ha dato l’annuncio con un post pubblicato sul suo profilo Instagram. Giulia aveva partecipato all’edizione 2019/2020 del programma che aveva deciso di lasciare in anticipo dopo aver scelto Daniele Schiavon lasciando l’altro pretendente, Alessandro Basciano, in lacrime per la delusione.

Giulia Quattrociocche ha condiviso i momenti più belli della sua gravidanza sui social, ribandendo in più momenti la sua felicità.

Il post di Giulia Quattrociocche per annunciare la nascita di Cloe

“Auguri a te, che sarai il padre più meraviglioso del mondo, ed auguri a me, che ho scoperto la donna che sono questa notte.

Cloe Magazzino, 17.11.21“. Con queste parole ad accompagnare il dolce scatto di mamma Giulia e della sua piccola insieme nel letto d’ospedale, l’ex tronista ha presentato ai suoi fan la sua piccolina.

La piccola Cloe è nata dalla relazione tra Giulia Quattrociocche e Manuel Magazzino, l’uomo con il quale l’ex tronista aveva ritrovato l’amore dopo la fine della storia con Daniele Schiavon.

Manuel è una persona estremamente riservata e totalmente estraneo al mondo dello spettacolo; compare in molti degli scatti pubblicati da Giulia sul suo profilo Instagram.

Nello scatto in cui Giulia Quattrociocche annunciava la gravidanza, dove si vede Manuel baciare teneramente il pancino, aveva scritto: “Sono una ragazza fortunata perché non c’è niente che ho bisogno“.

Chi è Giulia Quattrociocche, ex tronista di Uomini&Donne

Classe 1992, Giulia Quattrociocche è nata a Roma, ha studiato presso l’università di Roma Tor Vergata ed è molto legata alla figura materna, al punto da aver rinunciato ad un’esperienza importante in Cina per non lasciarla sola.

Nella sua esperienza a Uomini&Donne Giulia aveva conquistato il pubblico per la sua simpatia e per il suo carattere.