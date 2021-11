Oroscopo Paolo Fox Acquario domani 18 novembre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Paolo Fox ha letto i transiti astrali e formato delle previsioni per l’oroscopo per la giornata del 18 novembre. Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro al segno dell’Acquario! La classificazione in segni serve ad indicare delle caratteristiche comuni alle persone che ne fanno parte, determinando anche come gli astri influiscano sulla vita di tutti i giorni.

La Luna non sembra affatto essere positiva per voi cari amici dell’Acquario in questa giornata di giovedì, state attenti alle decisioni impulsive.

L’amore non sembra essere particolarmente buono o gratificante, cercate di non litigare. Mentre, sul posto di lavoro occorre stare attenti a non commettere enormi errori, ma basta rimanere concentrati.

Leggi l’oroscopo di Paolo Fox del 18 novembre per tutti i segni:

Oroscopo Paolo Fox Acquario, 18 novembre: amore

La giornata amorosa di giovedì, insomma, non sembra volervi regalare grandi novità o soddisfazioni, quanto piuttosto una fastidiosa opposizione lunare.

Occhio a non litigare con il partner, perché sembra essere veramente molto probabile che accada. Cercate anche di non prendere decisioni avventate senza una corretta riflessione.

Oroscopo Paolo Fox Acquario, 18 novembre: lavoro

Carissimi Acquario, nel corso di questo giovedì sembrano attendervi anche alcuni piccoli fastidi sul posto di lavoro. La cosa più importante sarà che cerchiate rimanere il più concentrati possibile, evitando di farvi sopraffare dalle piccole cose e, soprattutto, di commettere grossolani errori facilmente evitabili, ma decisamente problematici.

La settimana che vi attende, cari Acquario

Carissimi amici nati sotto il segno dell’Acquario, questa vostra settimana sembra essere utilissima per trovare alcune efficienti soluzioni a qualche problema più o meno recente, almeno stando alle letture astrali di Paolo Fox! Mercoledì e giovedì sembra necessario che teniate alta la guardia, mentre da venerdì inizierà un ottimo fine settimana!

