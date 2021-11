Oroscopo Paolo Fox Bilancia domani 18 novembre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Paolo Fox ha letto i transiti astrali e formato delle previsioni per l’oroscopo per la giornata del 18 novembre. Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro al segno della Bilancia! La classificazione in segni serve ad indicare delle caratteristiche comuni alle persone che ne fanno parte, determinando anche come gli astri influiscano sulla vita di tutti i giorni.

Carissimi amici della Bilancia, in questa giornata di giovedì sembra possibile, finalmente, superare quella tormenta amorosa ed emotiva che vi ha interessati negli ultimi giorni.

Certo, il sole non brillerà ancora sulla vostra relazione, ancora leggermente agitata e nervosa, ma nulla di troppo fastidioso! Sul lavoro potreste avvertire qualche energia in più!

Oroscopo Paolo Fox Bilancia, 18 novembre: amore

La giornata amorosa che dovrebbe aprirsi al vostro cospetto in questo buon giovedì, carissimi Bilancia, sembra essere leggermente più tranquilla delle ultime.

In generale, non dovreste aspettarvi nuovi problemi da affrontare, ma quelli sorti nell’ultimo periodo ancora non vi lasciano liberi dalle preoccupazioni. Presto tutto passerà, non preoccupatevi.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia, 18 novembre: lavoro

Per quanto riguarda, invece, la sfera lavorativa in questo giovedì dovreste avvertire un leggero aumento delle vostre energie! Le ultime giornate, infatti, vi avevano decisamente spompati e poco invogliati, mentre ora le cose sembrano volgere in modo migliore, anche se non effettivamente eccelso.

Non esagerate, il recupero non è ancora completo.

La settimana che vi attende, cari Bilancia

Occhio a questa vostra settimana, perché Paolo Fox non sembra aver letto nulla di positivo per voi carissimi amici nati sotto la Bilancia. Le energie e la carica sul posto di lavoro sembrano essere solamente un lontano ricordo, mentre l’amore potrebbe richiedere un doveroso chiarimento a causa dell’opposizione di Venere nei vostri piani astrali.

