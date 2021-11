Oroscopo Paolo Fox Pesci domani 18 novembre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Paolo Fox ha letto i transiti astrali e formato delle previsioni per l’oroscopo per la giornata del 18 novembre. Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro al segno dei Pesci! La classificazione in segni serve ad indicare delle caratteristiche comuni alle persone che ne fanno parte, determinando anche come gli astri influiscano sulla vita di tutti i giorni.

Nel corso di questa giornata di giovedì, cari amici dei Pesci, sembra che la Luna possa garantirvi un qualche, breve e rapido, ottimo influsso, tornando poi immediatamente negativa.

Qualche ottima novità amorosa dovrebbe illuminare voi single del segno, mentre sul posto di lavoro, con la giusta calma e ponderazione, potete riuscire a fare un passo importante!

Oroscopo Paolo Fox Pesci, 18 novembre: amore

Molto bene, dunque, per l’amore nel corso di questa giornata di giovedì dove la Luna deciderà di aiutarvi un pochino!

Voi carissimi amici single dei Pesci, forti di un nuovo fascino che si aggiunge alla vostra voglia di novità, dovrete poter conoscere qualcuno di emozionante! Che sia una cosa seria o meno, non spetta agli astri dirlo ma a voi!

Oroscopo Paolo Fox Pesci, 18 novembre: lavoro

Per quanto, invece, riguarda la giornata lavorativa di giovedì, cari Pesci, tutto sembra andare piuttosto bene, o almeno nella più totale e classica produttività! Cercate solo di ragionare con calma e attenzione prima di iniziare qualcosa di nuovo, perché se scaglieste bene potreste fare degli importantissimi passi avanti in breve tempo!

La settimana che vi attende, cari Pesci

La settimana che Paolo Fox ha letto per voi sembra essere segnata da una brutta Luna che non vi permetterà di sentirvi tranquilli e rilassati. Soprattutto nel fine settimana farà sentire prepotentemente il suo influsso, cari nati sotto il segno dei Pesci, riportandovi alla mente quelle questioni passate che avete appena superato con parecchio difficoltà

