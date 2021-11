Oroscopo Paolo Fox Sagittario domani 18 novembre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Paolo Fox ha letto i transiti astrali e formato delle previsioni per l’oroscopo per la giornata del 18 novembre. Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro al segno del Sagittario! La classificazione in segni serve ad indicare delle caratteristiche comuni alle persone che ne fanno parte, determinando anche come gli astri influiscano sulla vita di tutti i giorni.

Questa giornata di giovedì, amici del Sagittario, sembra volervi spingere ad aprire leggermente gli occhi rispetto a quello che vi succede attorno.

L’amore potrebbe configurarsi come leggermente problematico, ma potreste anche risolvere un vecchio problema! Mentre, sul lavoro, la situazione si fa un pochino più complicata, con un generale rallentamento.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario, 18 novembre: amore

La giornata amorosa in sé non sembra potervi dare dei grossi problemi in questo giovedì, amici del Sagittario, ma non sarà neppure così tanto grandiosa.

Un qualche vecchio problema sembra poter tornare a galla, ma se lo prendete con la giusta calma, potreste finalmente risolverlo una volta per tutte! Non agitatevi e finirete sicuramente per litigare.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario, 18 novembre: lavoro

Dal punto di vista della sfera lavorativa, invece, la giornata che sembra attendervi all’orizzonte di giovedì, cari Sagittario, sembra volervi far tirare un pochino il freno. Nulla di grave, ogni tanto è necessario rallentare un pochino per non esaurire completamente le forze.

Occhio solo alle decisioni, potreste fare qualche piccolo passo falso.

La settimana che vi attende, cari Sagittario

Un’ottima e gratificante settimana dovrebbe attendere voi amici nati sotto il segno del Sagittario, che avrete veramente l’impressione che tutto vada per il verso giusto, almeno secondo Paolo Fox. Occhio solamente ai rallentamenti che potrebbero interessarvi verso giovedì. L’amore sembra essere ottimo!

