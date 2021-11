Oroscopo Paolo Fox Toro domani 18 novembre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Paolo Fox ha letto i transiti astrali e formato delle previsioni per l’oroscopo per la giornata del 18 novembre. Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro al segno del Toro! La classificazione in segni serve ad indicare delle caratteristiche comuni alle persone che ne fanno parte, determinando anche come gli astri influiscano sulla vita di tutti i giorni.

Nel corso di questa giornata di giovedì, cari amici del Toro, la situazione non sembra essere così tanto ottimale, nonostante la Luna occupi un buonissimo angolo.

La sfera amorosa sembra essere leggermente stressante, a tratti opprimente, ma forse la causa è la grande quantità di ore che trascorrete sul lavoro, finendo per ignorare partner e amici.

Leggi l’oroscopo di Paolo Fox del 18 novembre per tutti i segni:

Oroscopo Paolo Fox Toro, 18 novembre: amore

Dal punto di vista della sfera amorosa, insomma, in questa giornata sembrate potervi ritrovare ad affrontare una qualche questione con la vostra dolce metà.

Nulla di troppo grande, non preoccupatevi, vi procurerà solamente un po’ di stress. Il partner si potrebbe sentire leggermente messo da parte, lavorate un po’ meno.

Oroscopo Paolo Fox Toro, 18 novembre: lavoro

Per quanto riguarda, invece, la giornata lavorativa, la situazione sembra essere piuttosto buona, grazie soprattutto alla Luna che vi osserva e aiuta! Potrete fare veramente delle grandi cose, carissimi amici del Toro, raggiungendo anche dei buoni risultati, ma state attenti a non fermarvi eccessivamente sul posto di lavoro, rischiando di trascurare partner e amici.

La settimana che vi attende, cari Toro

Carissimi nati sotto il Toro, tutti quei cambiamenti che avvertite nell’aria nel corso di questa settimana, almeno stando alle letture di Paolo Fox, sembrano disorientarvi leggermente, facendovi perdere la strada. Mercoledì e giovedì potrete fare veramente delle grandissime cose sul lavoro, cercate di non stancarvi eccessivamente e siate cauti.

Leggi anche le previsioni settimanali di Paolo Fox per gli altri segni