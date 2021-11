Vera Gemma al GF Vip, l’ex naufraga potrebbe essere la prossima inquilina della Casa: il retroscena

Grande Fratello

Vera Gemma potrebbe essere la prossima concorrente del Grande Fratello Vip? Secondo alcune voci la risposta è positiva e Vera dovrebbe entrare nel reality il prossimo 22 novembre. La conferma non è ancora arrivata, ma tempo fa l’attrice si era detta favorevole alla partecipazione. Intanto Mediaset ha confermato il prolungamento fino a marzo 2022, il che ci porta a pensare che l’idea di nuove entrate non è poi così lontana dalla realtà.

Vera Gemma parteciperà al GFVip: il rumor sull’ex naufraga

L’abbiamo vista pochi mesi fa partecipare a L’Isola dei Famosi, durante l’edizione in cui ha vinto Awed, e subito dopo Vera Gemma aveva già mostrato un grande interesse a partecipare al GFVi.p “Mi piacerebbe molto partecipare, ma non c’è nulla di concreto al momento – aveva dichiarato l’attrice – Penso che un’esperienza del genere possa rafforzare la mia posizione con un altro tipo di pubblico”.

Tuttavia, a domanda diretta aveva glissato dicendo “Io al GF Vip? Non ve lo posso dire, non lo so“, lasciando la curiosità in tutti i fan.

La posizione di Vera Gemma è chiara, ma non abbiamo mai avuto conferme o indiscrezioni sulla sua partecipazione all’edizione in corso.

A dare il La è stato Giuseppe Candela per Dagospia nella rubrica A Lume di Candela, secondo il quale è quasi sicuro che l’attrice oltrepasserà la porta rossa per entrare nella casa più spiata d’Italia.

Il GFVip continua fino a marzo 2022

La partecipazione di Vera Gemma non sembrerebbe così lontana dalla realtà. Il direttore di Canale5 Giancarlo Scheri ha annunciato: “GF Vip sarà in onda fino a marzo 2022. Grazie agli ottimi risultati ottenuti, la sesta edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini si allungherà diventando così l’edizione più lunga di sempre”.

Poi ha continuato:“Grande merito di questo successo va alla conduzione di Alfonso Signorini, il cui stile detta il ritmo delle serate regalando al pubblico leggerezza, emozioni, divertimento e ironia“.

Con la conferma di Mediaset sul prolungamento della trasmissione fino a marzo 2022, non sarebbe impensabile l’accesso alla Casa di altri partecipanti. Il nome di Vera Gemma, infatti, non è stato l’unico, ad accompagnarla nell’ingresso del 22 novembre, secondo l’anticipazione di TVBlog, ci potrebbero essere anche Maria Monsé, Patrizia Pellegrino, Nathalie Caldonazzo, Giulia Cavaglià e Giulio Raselli.