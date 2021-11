Oroscopo Paolo Fox Cancro domani 19 novembre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Paolo Fox ha letto i transiti astrali e formato delle previsioni per l’oroscopo per la giornata del 19 novembre. Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro al segno del Cancro! La classificazione in segni serve ad indicare delle caratteristiche comuni alle persone che ne fanno parte, determinando anche come gli astri influiscano sulla vita di tutti i giorni.

L’opposizione di Venere continuerà a farsi sentire a gran voce nelle vostre varie relazioni, carissimi amici del Cancro, rendendo l’amore un pochino travagliato.

Cercate di ritagliarvi un pochino di tempo per il vostro partner, potreste riuscire ad evitare i possibili problemi. Il lavoro forse non è molto gratificante, ma comunque qualcosa potrebbe arrivare!

Oroscopo Paolo Fox Cancro, 19 novembre: amore

Occhio, insomma, all’amore dove l’opposizione di Venere sarà ancora particolarmente marcata, cari Cancro.

Certo, la giornata non sembra causare problemi o far sorgere sfide, ma dovreste cercare di dedicarvi un pochino di più al partner, forse un po’ stufo di sapervi sempre dietro al lavoro. Amici single, non impegnatevi troppo nella ricerca in serata.

Oroscopo Paolo Fox Cancro, 19 novembre: lavoro

Dal punto di vista della sfera lavorativa, invece, questa giornata sembra potervi regalare qualche piccola soddisfazione, ma solamente se nelle ultime giornate foste riusciti ad iniziare qualcosa di nuovo! In caso contrario, invece, forse sarà una giornata tranquilla, ma che non vi lascerà nessuna grande sensazione positiva.

La settimana che vi attende, cari Cancro

La settimana che Paolo Fox ha letto nei vostri transiti astrali sembra essere colpita dalla pessima Venere in angolo negativo, carissimi nati sotto il Cancro. Mercoledì o giovedì potreste aver iniziato un qualche nuovo progetto lavorativo entusiasmante, che dovrebbe accompagnarvi per un po’ di tempo! Occhio solamente che il fine settimana non sembra meraviglioso.

