Un professore anticipazioni: su Rai1 i nuovi episodi della fiction con Alessandro Gassmann

Serie TV - Fiction

Alessandro Gassmann settimana scorsa si è mostrato con successo nel suo nuovo ruolo di mentore di un gruppo di ragazzi poco avvezzi alla filosofia. L’attore romano è infatti il protagonista della nuova fiction di Rai1 che torna in onda giovedì 18 novembre 2021 nella quale interpreta Dante, un professore di filosofia molto particolare tornato a Roma per ricucire il suo rapporto il figlio e per insegnare ad una classe di alunni i grandi pensatori del nostro tempo. Un professore va in onda oggi a partire dalle ore 21:30 circa sempre sulla rete ammiraglia della televisione pubblica. Leggi le anticipazioni della trama dei due nuovi episodi dal titolo Kant e Platone.

Un professore: la seconda puntata della nuova fiction

Giovedì 18 novembre 2021 alle ore 21:25 torna in televisione Un professore, la nuova fiction Rai con protagonista Alessandro Gassmann. L’attore romano torna a vestire i panni di Dante Balestra nei due nuovi episodi della prima stagione che vanno in onda questa sera su Rai1.

Quello di oggi sarà il secondo dei sei appuntamenti previsti in compagnia del professore di filosofia e di tutti gli altri personaggi, tra i quali figura anche quello interpretato da Claudia Pandolfi che è Anita, la madre di un ragazzo di nome Manue che Dante prende da subito sotto la sua ala protettrice.

Un professore: le anticipazioni della trama dei due nuovi episodi in onda giovedì 18 novembre

In onda giovedì 18 novembre 2021 due nuovi episodi della prima stagione di Un professore, con il primo di serata in onda a partire dalle ore 21:25 e dal titolo di Kant. Le anticipazioni della trama dell’episodio ci mostrano Dante spiegare alla classe il filosofo tedesco e la legge morale da lui teorizzata.

Intanto il professore sarà impegnato a chiedere ad Anita di mantenere con suo figlio Manuel il segreto legato al momento in cui si conobbero, in modo da non far arrivare la verità a Simone. Proprio quest’ultimo si renderà protagonista del furto di una versione di latino da utilizzare come traccia per il compito in classe e da condividere con Manuel, al cui si sente stranamente attratto, ma il padre scoprirà tutto ed andrà su tutte le furie.

Il secondo episodio di serata si intitola Platone e ci mostrerà Dante spiegare proprio il filosofo e grande pensatore greco, utilizzano il mito della caverna per scuotere il giovane Pin.

La classe sembrerà rimanere colpita dalla visione del filosofo e soprattutto Chiara ne resta conquistata mentre il compagno Manuel si sta cacciando nei guai con qualche traffico illecito che il professore scoprirà e ne discuterà con Anita.