Esplosione e crollo di una palazzina nel casertano: trovato morto l’ultimo disperso. Salva una donna

Cronaca Italia

I vigli del fuoco avevano individuato l'uomo intorno alle 16, per raggiungerlo hanno cercato di creare una sorta di corridoio tra le macerie, ma putroppo non ce l'hanno fatta

I vigili del fuoco hanno smesso di scavare tra le macerie della palazzina esplosa a San Felice Cancello, dopo il ritrovamento di una donna di 74 anni, i soccorritori cercavano l’uomo, che purtroppo non ce l’ha fatta. Scavando ininterrottamente per quasi 12 ore sperando di riuscire a trovare l’uomo ancora in vita, come accaduto per la moglie, Giuseppina Pensionati.

Trovato morto l’ultimo disperso del crollo della palazzina

Mario Sgambato non ce l’ha fatta, è morto nel crollo della palazzina nel casertano dove viveva insieme alla moglie.

La notizia è arrivata in questi minuti, poco fa i soccorritori hanno ritrovato il suo corpo sotto le macerie. Mario Sgambato era stato individuato intorno alle 16, per raggiungerlo i vigili del fuoco hanno cercato di creare un corridoio tra i detriti per poterlo liberare, ma purtroppo non sono arrivati in tempo.

Solo intorno alle 13 la moglie, Giuseppina Pensionati, era stata estratta ancora in vita dalle macerie, pare che a salvarla sia stata una nicchia creatasi tra le macerie della palazzina durante l’esplosione, per poi essere portata in ospedale.

I vigili del fuoco hanno condiviso il momento del ritrovamento su Twitter: “San Felice a Cancello (CE) crollo palazzina, estratta dai vigili del fuoco la donna bloccata sotto le macerie, prosegue il lavoro delle squadre per individuare l’uomo disperso“.

🔴 San Felice a Cancello (CE) crollo palazzina, estratta dai #vigilidelfuoco la donna bloccata sotto le macerie, prosegue il lavoro delle squadre per individuare l’uomo disperso [#19novembre 13:15] pic.twitter.com/4itmDcCfEt — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) November 19, 2021

L’esplosione forse causata da una fuga di gas

L’esplosione e il crollo della palazzina è avvenuto alle prime luci dell’alba di oggi, venerdì 19 novembre. Erano le 6:45 quando è avvenuto il cedimento della struttura che ospitava 6 famiglie. Tutti i residenti sono riusciti a mettersi in salvo, tranne la coppia composta dai coniugi Mario Sgambato e Giuseppina Pensionati.