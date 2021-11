Anna Maria Barbera “Sconsolata” e il periodo difficile lontano dalla tv: il racconto della comica di Zelig

TV e Spettacolo

Sconsolata è tornata sul palco di Zelig dopo un lungo periodo d’assenza dalla televisione. La comica aveva raccontato di vivere un periodo di vita doloroso ed una difficile separazione dal suo ex compagno. Anna Maria Barbera meglio conosciuta come Sconsolata è tornata giovedì 18 novembre, sul palco di Zelig, in occasione del 25 anniversario della trasmissione, per far ridere e riflettere con uno dei suoi monologhi. Chi l’ha conosciuta per il suo piglio ironico è rimasto sicuramente sorpreso nell’apprendere della sofferenza da lei provata.

Anna Maria Barbera e il suo dolore

Tempo fa, Anna Maria Barbera si assentò per un lungo periodo dalla televisione.

Non si conosco le ragioni precise della sua sparizione ma sappiamo che la comica visse un momento di vita doloroso. Nelle dichiarazioni rilasciate a Domenica In anni fa, la Barbera parlò di situazioni difficili e della preoccupazione per sua madre mamma, che stava seguendo l’intervista: “Ho affrontato un periodo difficile, il peggio è passato e non voglio più parlarne. Penso che le persone proseguano il viaggio, non è che vanno via.

Il problema è fare i conti con la sofferenza quando c’è una assenza”. “Nel rispetto di tutti, e della mia mamma, che tira avanti- aveva poi continuato volgendo il pensiero alla madre– io devo stare attenta a quello che dico. Cara mamma tutto apposto”.

Anna Maria Barbera e la difficile scelta sulla sulla figlia

All’incirca nel medesimo periodo, Anna Maria Barbera parlò anche del rapporto difficile con l’ex compagno che, secondo quanto dichiarato dalla comica ed attrice durante un’intervista a Gente, non avrebbe desiderato tenere la figlia che aspettavano. “Quando sono rimasta incinta, il mio uomo voleva solo me.

E io l’ho lasciato per avere lei. Non ho meriti, se non come ogni attento genitore, di aver cura, dedizione e preghiera, affinché il proprio figlio possa fiorire non interrompendo il progetto divino” aveva raccontato.

La Barbera aveva anche parlato del suo rapporto con la religione. “La fede mi guida anche quando sembra che le forze vengano meno” aveva ammesso. Il suo ritorno televisivo sembrerebbe essere stato atteso da molti, tanto che il profilo Instagram di Mediaset Infinity ha condiviso uno spezzone del suo ritorno a Zelig, pochi giorni fa, scrivendo “Sconsy, ci sei mancata come l’aria!”.