Oroscopo Paolo Fox Pesci oggi 26 novembre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Paolo Fox ha letto i transiti astrali e formato delle previsioni per l’oroscopo per la giornata del 26 novembre. Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro al segno dei Pesci! La classificazione in segni serve ad indicare delle caratteristiche comuni alle persone che ne fanno parte, determinando anche come gli astri influiscano sulla vita di tutti i giorni.

Occhio a questa vostra giornata di venerdì perché non sembra iniziare con i migliori auspici, carissimi amici nati sotto i Pesci. Infatti, in amore vi sentite un po’ sottotono, ma forse dovete solo rinnovare leggermente la vostra cerchia stretta di amici, qualcuno trama alle vostre spalle e vi spinge verso direzioni sbagliate.

Il lavoro, invece, regala piccole soddisfazioni ottime!

Oroscopo Paolo Fox Pesci, 26 novembre: amore

State, dunque, attenti a quello che vi succederà nella sfera amorosa perché un qualche dubbio potrebbe mettervi in grande difficoltà.

Ricordatevi, cari Pesci, che se qualcosa vi perplime, l’unico a poter rispondere onestamente è il partner. Se qualche amico vi dà dei consigli sbagliati, forse è ora di cambiare amici e non il partner. Non fatevi trascinare in queste cose.

Oroscopo Paolo Fox Pesci, 26 novembre: lavoro

Dal punto di vista di quello che potrebbe attendervi sul posto di lavoro, invece, carissimi amici dei Pesci, potreste essere davanti ad una buona giornata! Certo, non arriverete al successo per ora, ma dei nuovi compiti o una qualche responsabilità in più vi farà sentire parte importante del team di lavoro, gratificandovi e rasserenandovi!

Le previsioni per la settimana dei Pesci

Amici nati sotto il segno dei Pesci, questa vostra settimana potrebbe non essere stata esattamente delle migliori. Infatti, secondo le letture degli astri fatte da Paolo Fox, gli astri vi hanno riportato alla mente un vecchio ricordo doloroso, e se gli aveste dato adito e peso, allora vi avrebbe sicuramente fatti chiudere in voi stessi. L’amore, però, potrebbe essere in crescita!

