Oroscopo Paolo Fox Scorpione oggi 26 novembre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Paolo Fox ha letto i transiti astrali e formato delle previsioni per l’oroscopo per la giornata del 26 novembre. Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro al segno dello Scorpione! La classificazione in segni serve ad indicare delle caratteristiche comuni alle persone che ne fanno parte, determinando anche come gli astri influiscano sulla vita di tutti i giorni.

Cari nati sotto il segno dello Scorpione, questa vostra giornata di venerdì non sembra essere esattamente al massimo della forma con qualche accentuato fastidio per voi.

Nulla di troppo grave, sembrate solo avvertire una notevole tensione attorno a voi, con il partner che non vi rende sereni e il lavoro che vi fa sentire esclusi e messi da parte, state attenti a come vi comportate.

Leggi l’oroscopo di Paolo Fox del 26 novembre per tutti i segni:

Oroscopo Paolo Fox Scorpione, 26 novembre: amore

Amici dello Scorpione impegnati stabilmente, questa vostra giornata di venerdì non sembra affatto essere serena o tranquilla, ma anzi parecchi dubbi dovrebbero farvi sentire poco apprezzati.

Le cose non vanno esattamente come vorreste voi e questo vi rendere infelici, ma cercate di riflettere un attimo, capirete che si tratta solamente di illusioni.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione, 26 novembre: lavoro

Neppure dal punto di vista lavorativo vi attende nulla di particolarmente buono o sereno, cari amici dello Scorpione. Urano, infatti, passerà rapidamente nella vostra orbita, accentuando l’influsso negativo di Giove, fortunatamente solo per poche ore.

Vi sentirete esclusi, poco valorizzati ed apprezzati, ma non ha senso litigare o creare problemi.

Le previsioni per la settimana dello Scorpione

Venere vi sta accompagnando ormai da una settimana, cari amici nati sotto il segno dello Scorpione, ed ha reso la vostra vita amorosa veramente meravigliosa! Sul lavoro avete dovuto fare i conti con il pessimo Giove che ha portato un po’ di scompiglio ma senza alcuna reale ripercussione negativa per voi, almeno secondo Paolo Fox! Giovedì e venerdì sarete colpiti da qualche dubbio di troppo.

Leggi anche le previsioni settimanali di Paolo Fox per gli altri segni