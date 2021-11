Un professore anticipazioni: giovedì 25 novembre su Rai1 due nuovi episodi della fiction con Alessandro Gassmann

Serie TV - Fiction

Alessandro Gassmann torna a fare compagnia al pubblico di Rai1 nel suo nuovo personaggio che lo vede nei panni di Dante, per l’appunto un professore di filosofia diviso tra le grandi abilità da mentore e le gravi mancanze da genitore. L’attore romano continua ad essere il protagonista della nuova fiction della rete ammiraglia che torna in televisione giovedì 25 novembre 2021 in prima serata a partire dalle ore 21:30 circa. Un professore va in onda oggi con due nuovi episodi dal titolo Aristotele e Giordano Bruno.

Un professore: il terzo appuntamento con la nuova fiction

Giovedì 25 novembre 2021 alle ore 21:25 torna in televisione Un professore, l’ultima fiction Rai con protagonista l’apprezzatissimo Alessandro Gassmann.

L’attore romano interpreta Dante Balestra anche nei due nuovi episodi della che vengono trasmessi questa sera su Rai1.

Quello di oggi sarà il terzo dei sei appuntamenti previsti in compagnia del professore di filosofia e di tutti gli altri personaggi, e ci mostrerà di come il protagonista ed il personaggio interpretato da Claudia Pandolfi, che è Anita, saranno sempre più vicini e sembreranno sempre più complici.

Un professore: le anticipazioni della trama dei due nuovi episodi in onda giovedì 25 novembre

Il quinto episodio di stagione, nonché primo di giovedì 25 novembre 2021, ha il titolo di Aristotele. Al centro dell’attenzione ci sarà infatti il discorso di Dante sul concetto di felicità per il filosofo greco, chiedendo poi ai suoi allievi di parlare del loro concetto di felicità su di un biglietto. Il professore fuori dalla classe sarà al centro di un intrigo amoroso che lo vedrà si continuare i corteggiamento a Cecilia con un occhio però rivolto ad Anita ed alla sua vicinanza con Ettore.

Il docente continuerà poi con la sua opera di convincimento verso Pin mentre Manuel sarà nei guai ed avrà bisogno di aiuto.

Il secondo episodio di serata ha il titolo di Giordano Bruno. Il filosofo e pensatore sarà d’ispirazione per una lezione di Dante fatta in gita a Campo de’ Fiori dove cercherà di spiegare il concetto di verità e tutto ciò che le ruota intorno, soprattutto perché pensa che il figlio Simone e Manuel gliela stiano nascondendo. Anita, madre di quest’ultimo, si sente grata verso il professore per come agisce con il figlio tanto che in uno slancio lo bacerà.