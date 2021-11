Verissimo anticipazioni: ospiti della trasmissione di Silvia Toffanin in onda sabato 27 e domenica 28 novembre

Programmi TV

Un nuovo doppio appuntamento settimanale come sempre scandito dalle interessanti interviste di Silvia Toffanin agli speciali ospiti che la raggiungeranno in studio per raccontarsi a cure aperto. Verissimo torna in onda sabato 27 e domenica 28 novembre 2021 per tenere compagnia al pubblico del pomeriggio di Canale5 a partire dalle ore 16:30. Scopri tutti i nomi degli ospiti che saranno presenti in trasmissione per le interviste della conduttrice nelle puntate di questa settimana conlusiva del mese di novembre.

Gli ospiti di Verissimo nella puntata di sabato 27 novembre

Per la gioia degli affezionati telespettatori, Verissimo torna su Canale5 con un nuovo doppio appuntamento settimanale condotto da Silvia Toffanin in compagnia di tantissimi ospiti.

La conduttrice aprirà lo studio e farà nuovamente da padrona di casa a partire dalle ore 16:30.

Nella prima puntata di questa settimana lo show ospiterà famosi ospiti provenienti dal mondo dello spettacolo italiano. Sabato 27 novembre arriverà in studio l’attore Christian De Sica per raccontare la sua lunga carriera ed alcuni passaggi fondamentali della sua vita.

A seguire la coppia conosciutasi a Uomini e Donne formata da Teresa Langella e Andrea Del Corso, con la giovane napoletana che parlerà della sua coraggiosa storia di vita mai raccontata prima d’ora. Infine sarà presente anche il frontman dei Modà l’amato cantante Kekko Silvestre.

Gli ospiti di Verissimo nella puntata di domenica 28 novembre

Nel secondo appuntamento che prenderà il via domenica 28 novembre 2021 a partire dalle ore 16:30 saranno presenti in studio il comico, attore e conduttore televisivo Alessandro Siani, che parerà dei suoi ultimi impegni dopo la conclusione dell’avventura al timone di Striscia la Notizia, la diva del cinema nostrano Sandra Milo che affronterà un lungo viaggio tra la sua immensa carriera ed anche la cantante Marcella Bella, reduce dall’esperienza televisiva di Star in the Star che racconterà i suoi progetti futuri oltre a fornire uno sguardo sul suo passato.