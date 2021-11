Chi è Rosanna Banfi, attrice figlia di Lino Banfi a Ballando con le stelle: malattia, carriera e vita privata

Chi è

Rosanna Banfi è un’attrice italiana ed è nota per essere la figlia di uno dei comici più amati, Lino Banfi. Rosanna ha lavorato per vari film e fiction, si è costruita una famiglia e attualmente gestisce un ristorante. Nel corso della sua vita ha affrontato una grande battaglia contro la malattia, riuscendo a sconfiggerla e raccontando la sua esperienza pubblicamente.

Rosanna Banfi: la carriera sulle orme del padre Lino Banfi

Rosanna Banfi, nome d’arte di Rosanna Zagaria, nasce a Canosa di Puglia il 10 aprile 1963, attualmente ha 58 anni.

È la figlia minore di un noto e amato attore comico, Lino Banfi. Rosanna è cresciuta a Roma e ha frequentato diverse scuole e accademie teatrali seguendo le orme del padre. Nel 1982 diventa assistente costumista nel film Vai avanti tu che mi vien da ridere. La sua carriera dello spettacolo inizia presto, negli anni ’80 recita in alcuni film a fianco del padre e partecipa a diverse fiction trasmesse alla Rai: Il vigile urbano nel 1989, Un medico in famiglia dal 1998 al 2009 e dal 2013 al 2016, Angelo custode nel 2001 e Raccontami una storia nel 2004.

Nel 2006 interpreta il ruolo di una donna lesbica per il film Il padre delle spose e 5 anni dopo le viene assegnato il premio del Gay Village Award.

Rosanna Banfi e suo padre Lino hanno un legame speciale sia in ambito familiare che in quello professionale. Nel 2009 in un’ intervista a La vita in diretta, Lino ha raccontato una parte di vita drammatica della figlia Rosanna. Ha lottato contro un tumore al seno, superato grazie alle cure.

Vita privata di Rosanna Banfi: il marito e i figli

Rosanna Banfi si sposa nel 1992 con Fabio Leoni, un attore, sceneggiatore e soggettista di varie fiction.

Dalla loro unione sono nati due figli, Virginia nel 1993 e Pietro nel 1998. Durante un’intervista per Rai 1, Rosanna Banfi ha raccontato un particolare momento vissuto con il marito: “Ricordo il primo non bacio. Ci siamo piaciuti, degli amici ci hanno presentati, abbiamo passato insieme capodanno e quando ero convinta che lui rimanesse a casa mia dopo un incrocio di sguardi, ci rimasi malissimo, lui andò via”. Il marito dell’attrice, nel periodo della malattia, si è rasato la testa per darle forza e coraggio.

Sul papà Lino Banfi ha invece dichiarato: “Era geloso di mio marito ed ero abbastanza grandicella.

All’altare mi disse di non dargli un bacio-bacio. Comunque era un papà che dava l’orario e io cercavo di imbrogliarlo. Oggi serve rigidità con i figli? Un po’ si anche se è tutto cambiato, non puoi dare a una di 20 anni la mezzanotte, ma un minimo si, come si dice ‘questa casa non è un albergo’. L’adolescenza si è allungata, dura tantissimo”.

Attualmente Rosanna Banfi gestisce un ristorante con la sua famiglia. “Sono ristoratrice con i miei figli, sono lì con la mia famiglia. Il ristorante è una cosa impegnativa poi quello che è successo con il lockdown… ce la stiamo mettendo tutta” ha dichiarato qualche tempo fa.