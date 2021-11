Lino Banfi e i 60 anni con Lucia: a Ballando con le Stelle svela un incredibile aneddoto sul matrimonio

TV e Spettacolo

Lino Banfi è stato lo straordinario ballerino per una notte assieme alla figlia Rosanna, durante l’ultima puntata di Ballando con le Stelle. L’attore italiano ha stupito non solo in pista, ma anche per l’aneddoto su come è andato davvero il suo matrimonio con la moglie Lucia. Una storia che arriva a coinvolgere anche il Papa.

Lino Banfi racconta la vera storia del matrimonio con Lucia

L’85enne Nonno d’Italia, come lo ha definito lo stesso Papa Francesco, ha aperto il baule dei ricordi.

Ospite di Milly Carlucci a Ballando con le Stelle, Lino Banfi ha infatti ricordato la storia del suo matrimonio con Lucia, la donna amata da 70 anni e con cui ha avuto due figli, Rosanna (scesa in pista con lui) e Walter. Un racconto incredibile che ha inizio il 1 marzo di 60 anni fa: “Ci siamo sposati 60 anni a alle 6 del mattino col freddo del primo marzo, nella sacrestia della chiesa di Canosa di Puglia. Non avevamo diritto al matrimonio normale, c’era stata la fuitina“, ovvero la fuga repentina di una coppia di fidanzati, che consumano anticipatamente il matrimonio e in questo modo mettono i genitori di fronte al fatto compiuto, oppure li dispensa dalle spese della cerimonia ufficiale.

Banfi le definisce “tutte le stupidaggini di allora” e poi continua: “Mi ricordo quando questo padre Stefano, pace all’anima sua. Mi disse: ‘Pasqualino avevamo detto alle 6 sono le 6 e 10!’. Gli ho chiesto un attimo, doveva arrivare questo povero disgraziato del mio amico che mi portava le fedi. Faceva il camionista“. L’attore ha quindi chiesto 10 minuti di tempo al parroco e la sua risposta è stata: “Sì, ma io dopo ho un matrimonio…”. Stupore in studio e anche per lo stesso Banfi, che infatti rivela di aver obiettato: “Ma quello che facciamo noi, invece?

Lino Banfi si prepara ai 60 anni di matrimonio con Lucia

Dopo le obiezioni del parroco, che “intendevo dire in pompa magna, coi fiori“, il matrimonio è andato avanti molto alla veloce. Racconta Banfi: “Vuoi tu, vuoi tu, vi dichiaro, ciao ragazzi auguri. E se ne è andato“. In quel momento, si è voltato verso Lucia e gli ha fatto una promessa: “Se Dio ci aiuta e arriviamo alle nozze d’oro, io ti prometto che faremo una festa in grande. Ti porto anche il Papa!“. Quando mancano pochi mesi ai 60 anni di matrimonio con la moglie Lucia, la possibilità si fa addirittura concreta: pochi mesi fa Papa Francesco gli ha scritto una lettera, chiamandolo “Nonno d’Italia che fa sorridere tutti“.

Ora, Banfi ci prova: “Lo chiederò a Papa Francesco, la benedizione dei 60 anni me la deve dare“.