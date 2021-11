Variante Omicron in Italia, primo caso sospetto: isolato un uomo di rientro dall’Africa e la famiglia

News

Primo caso sospetto di variante Omicron in Italia: si tratta di un uomo arrivato in Campania dall'Africa del Sud. Casi rilevati anche in altri Paesi.

La nuova variante Omicron interessa da vicino anche l’Italia: è stato infatti annunciato che un uomo di rientro dall’Africa australe è stato messo in isolamento dopo essere risultato positivo al tampone molecolare. Necessario il sequenziamento per accertarne la tipologia, ma nel frattempo è stata isolata anche tutto il suo nucleo familiare.

Variante Omicron, caso sospetto in Campania. De Luca: “Adottate misure precauzionali“

Nella giornata che sta segnando ora dopo ora l’annuncio di nuovi casi di variante Omicron riscontrati in diversi Paesi d’Europa, anche l’Italia deve fare i conti con primo caso sospetto.

Arriva dalla Campania: un uomo di rientro dal sud dell’Africa è infatti stato messo in isolamento e con lui le 5 persone de suo nucleo familiare. Non è ancora accertato che abbia contratto la variante Omicron che sta preoccupando il mondo, per via di alcune caratteristiche che potrebbero renderla particolarmente resistente ai vaccini, ma l’uomo è risultato positivo al tampone e ora è necessario accertarne la tipologia, visto il Paese di provenienza.

Ieri il Ministro della Salute Roberto Speranza ha emesso una nuova ordinanza che vieta l’ingresso in Italia a chi negli ultimi 14 giorni è stato in Sudafrica, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Mozambico, Namibia, Eswatini.

La notizia del primo caso sospetto di nuova variante B.1.1.529 – proveniente proprio da quei territori – è stato commentato dal Governatore della Campania Vincenzo De Luca. Ha dichiarato: “In relazione alla vicenda del nostro concittadino tornato da paesi africani e tenuto conto delle notizie di questi giorni relativi alla variante ‘Omicron’, sono state tempestivamente adottate tutte le necessarie misure precauzionali e si sta procedendo anche al sequenziamento del virus per verificare la sua natura con certezza“.

Lo stesso poi ricorda la necessità di vaccinarsi e di continuare a tenere comportamenti ispirati dalla massima prudenza.

Variante Omicron in Europa: casi in Olanda, Germania e Regno Unito

La nuova variante di Coronavirus è stata definita “preoccupante“ ed è per questo che c’è massima allerta e attenzione per la sua diffusione. Dopo il caso dei 61 passeggeri arrivati in Olanda dal sud Africa e trovati positivi al Covid-19, nella giornata di oggi sono emersi i primi due casi anche nel Regno Unito: sono stati individuati nelle aree di Chelmsford e Nottingham e si tratta di due persone rientrate da un viaggio in Sudafrica.

Anche il ministro della Sanità dello stato tedesco dell’Assia, Kai Klose ha annunciato il primo caso da variante Omicron, inizialmente individuata in Sudafrica e Botswana: pure in questo caso si tratta di un contagiato proveniente da quelle zone.

Perché la variante Omicron preoccupa così tanto

Nonostante sia quasi un anno che il mondo può contare sull’arma dei vaccini contro il Covid-19, la nuova variante preoccupa la comunità scientifica: non solo è potenzialmente più trasmissibile, ma avrebbe anche una fuga immunitaria significativa.

Il motivo, riferiscono gli esperti, sta nel fatto che è stato rilevato un insolito numero di mutazioni: oltre 100 le sequenze identificate finora e oltre 30 mutazioni riguarderebbero proprio la proteina Spike, quella sfruttata dai vaccini per contrastare il virus.

Saranno necessarie ancora molte analisi per capire la reale portata del problema, ma il mondo sta già correndo ai ripari: nuove restrizioni, ordinanze, inviti alla prudenza e non solo. Moderna ha già annunciato di essere al lavoro su una versione del vaccino che possa contrastare anche la variante Omicron, una dose booster in grado di arginare il problema e impedire una recrudescenza della pandemia, una paura che sta già facendo temere per il prossimo Natale.