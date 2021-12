Covid, l’Alto Adige torna in zona gialla: lunedì avverrà il passaggio. Le nuove regole per la regione

Politica

L'Alto Adige tornerà in zona gialla a partire da lunedì. Nello stesso giorno verrà introdotto il Super Green pass. La regione si prepara a far fronte a nuove regole.

Dopo mesi trascorsi con l’intera penisola in zona bianca, ora alcune regioni rischiano di passare alla zona gialla. Il Friuli Venezia Giulia ha vissuto questo cambiamento proprio all’inizio di questa settimana e fra pochi giorni la stessa sorte toccherà all’Alto Adige. Da Bolzano è arrivata la comunicazione ufficiale dell’assessore alla sanità ed è stata resa nota la data del passaggio.

Alto Adige in zona gialla: la decisione di Bolzano

Il 6 dicembre l’Alto Adige tornerà in zona gialla.

A renderlo noto è stato l’assessore alla sanità Thomas Widmann che con una nota ha sottolineato come ormai tutti i parametri indichino questa direzione. Già nei giorni scorsi, ricorda Ansa, Bolzano aveva introdotto buona parte delle misure della zona gialla. Per la regione era infatti stato reintrodotto l’obbligo di mascherina all’aperto e di Ffp2 sui mezzi pubblici. “Per gli altoatesini cambierà poco” ha sottolineato Widmann. L’assessore ha inoltre reso noto che negli ultimi giorni si è registrato un forte afflusso agli hub vaccinali, soprattutto per via del booster.

A metà dicembre, ci sarà un’”offensiva vaccinale” ha inoltre sottolineato. Lunedì prossimo, entrerà anche in vigore il Super Green pass.

Zona gialla in Alto Adige: le nuove regole

Fra pochi giorni, le regole in Alto Adige si faranno ancora più restrittive. Come ricorda Rai News, nei bar e nei ristoranti ritorna il limite di 4 persone al tavolo, eccezion fatta per i conviventi.

Gli spettacoli all’aperto saranno sottoposti alla riduzione di capienza al 50%, mentre negli impianti sportivi la quantità sarà ridotta al 35%, con un massimo di 2.500 spettatori all’aperto. Il numero si riduce invece a 1.000 per gli spettacoli al chiuso.

In cinema e teatri la capienza massima passerà dal 100% al 50%.

L’introduzione del Super Green pass inoltre comporterà un’ulteriore cambiamento nelle norme della regione. Qui infatti, ricorda Alto Adige, Arno Kompatscher aveva chiuso le discoteche con un’ordinanza. Le nuove norme consentiranno tuttavia di riaprirle anche in zona gialla. Il governatore ha comunque annunciato severi controlli.