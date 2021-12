Oroscopo Paolo Fox Acquario domani 2 dicembre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Paolo Fox ha letto i transiti astrali e formato delle previsioni per l’oroscopo per la giornata del 2 dicembre. Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro al segno dell’Acquario! La classificazione in segni serve ad indicare delle caratteristiche comuni alle persone che ne fanno parte, determinando anche come gli astri influiscano sulla vita di tutti i giorni.

Carissimi Acquario, la dissonanza di Marte che sembra interessarvi per qualche ora nel corso di questa giornata di giovedì porterà un leggero scompiglio in amore.

Occhio soprattutto alle discussioni, specialmente per ragioni banali e che tanto non portano mai a soluzioni concrete. Il lavoro procede bene, ma dovrete attendere per ottenere delle soddisfazioni.

Oroscopo Paolo Fox Acquario, 2 dicembre: amore

Occhio, insomma, a questa giornata amorosa di giovedì perché non sembra volervi regalare buone sensazioni o soddisfazioni, carissimi Acquario.

Anzi, Marte dissonante accentua la probabilità che incappiate in una qualche futile discussione, probabilmente su questioni assolutamente secondarie, finendo solo per creare tensione tra voi e il partner.

Oroscopo Paolo Fox Acquario, 2 dicembre: lavoro

Per quanto, invece, riguarda la giornata lavorativa che dovrebbe attendervi alle porte di questo giovedì, cari Acquario, tutto sembra scorrere nel migliore dei modi!

Non siete ancora realmente prossimi ad ottenere qualche tipo di successo o gratificazione, ma l’impegno che riuscite ad applicare in queste giornate, avvicinerà quel successo che sembra disegnarsi nel vostro futuro!

Le previsioni per la settimana dell’Acquario

La vostra sembra essere una meravigliosa settimana, carissimi nati sotto il segno dell’Acquario, che potrete godere di una fantastica forza rinnovata! Dei buoni successi lavorativi sembrano essere all’orizzonte per voi, cercate di dare il vostro massimo per riuscire ad ottenerli! Concentratevi molto anche sull’amore, ne ricaverete importanti soddisfazioni!

