Oroscopo Paolo Fox Bilancia domani 2 dicembre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Paolo Fox ha letto i transiti astrali e formato delle previsioni per l’oroscopo per la giornata del 2 dicembre. Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro al segno della Bilancia! La classificazione in segni serve ad indicare delle caratteristiche comuni alle persone che ne fanno parte, determinando anche come gli astri influiscano sulla vita di tutti i giorni.

La fastidiosa Venere continuerà ad interessare i vostri rapporti amorosi ed amicali anche in questo giovedì, cari Bilancia, rendendoli poco lieti e, anzi, piuttosto problematici.

Siate cauti e, soprattutto, pazienti, ne avrete veramente bisogno. Sul lavoro cercate di tirare fuori tutte le vostre doti diplomatiche, potrete risolvere alcune divergenze!

Oroscopo Paolo Fox Bilancia, 2 dicembre: amore

Occhio, insomma, alla sfera amorosa che dovrebbe interessare questa vostra giornata di giovedì, cari amici della Bilancia.

Il rapporto con il vostro partner stabile sembra interessato da una qualche fastidiosa disputa, che però non sembra portare neppure a nessuna soluzione. Amici single, inutile dirlo, nulla vi dovrebbe attendere in questa giornata.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia, 2 dicembre: lavoro

Per quanto riguarda, invece, il possibile impegno sul lavoro, carissimi amici della Bilancia, una qualche disputa, in cui voi non dovreste c’entrare, interesserà il posto di lavoro.

Sapete di essere estremamente diplomatici e questo potrebbe tornare veramente utile per dare una mano a risolverla, ne guadagnerete, oltre alla tranquillità, anche una bellissima figura!

Le previsioni per la settimana della Bilancia

Amici nati sotto il segno della Bilancia, questa non sembra essere una settimana meravigliosa per voi, interessata da alcune pessime opposizioni astrali, almeno secondo Paolo Fox. Il cielo che vi attende non è chiaro, e quasi certamente finirete per dover affrontare un paio di problematiche all’interno di un qualche vostro rapporto stretto.

