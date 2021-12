Oroscopo Paolo Fox Leone domani 2 dicembre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Paolo Fox ha letto i transiti astrali e formato delle previsioni per l’oroscopo per la giornata del 2 dicembre. Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro al segno del Leone! La classificazione in segni serve ad indicare delle caratteristiche comuni alle persone che ne fanno parte, determinando anche come gli astri influiscano sulla vita di tutti i giorni.

Nel corso di questa giornata di giovedì, cari amici del Leone, sembrate conoscere l’influsso positivo di Mercurio che dovrebbe durare almeno fino a circa la metà del mese!

Potrete avvertire tutta la sua forza principalmente nella sfera amorosa, dove tutto sembra girare per il verso giusto! Sul lavoro forse è ora di lasciarsi alle spalle una difficile situazione.

Oroscopo Paolo Fox Leone, 2 dicembre: amore

Ottimo, dunque, l’amore in questa giornata di giovedì, ma probabilmente grazie a Mercurio anche nei giorni a venire!

In particolare, voi single del Leone sembrate esserne maggiormente influenzati, con delle possibilità di incontro veramente al top! Non perdete questa occasione, avete una gran voglia di amare e finalmente gli astri vi sorreggono!

Oroscopo Paolo Fox Leone, 2 dicembre: lavoro

Dal punto di vista della giornata lavorativa, invece, sembra arrivato il momento di lasciarsi alle spalle una qualche ostica situazione, cari Leone.

Potrebbe giungere ad una degna conclusione, gratificandovi, oppure essere accantonata definitivamente, ma in ogni caso voi ne sarete grati perché finalmente un peso smetterà di opprimervi!

Le previsioni per la settimana del Leone

Carissimi nati sotto il Leone, questa settimana sembra essere veramente illuminata da un grande cielo! Dopo alcune fastidiose opposizioni di Saturno, nelle prime giornate della settimana, secondo Paolo Fox, per i restanti giorni tutto scorrerà veramente bene! Siete solamente un pochino stufi della monotonia, ma niente di opprimente! Il fine settimana sarà stupendo!

