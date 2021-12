Oroscopo Paolo Fox Scorpione domani 2 dicembre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Paolo Fox ha letto i transiti astrali e formato delle previsioni per l’oroscopo per la giornata del 2 dicembre. Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro al segno dello Scorpione! La classificazione in segni serve ad indicare delle caratteristiche comuni alle persone che ne fanno parte, determinando anche come gli astri influiscano sulla vita di tutti i giorni.

Ottima la Luna che vi dovrebbe accogliere in questa giornata di giovedì, carissimi amici dello Scorpione, e che renderà fantastica la vostra vita amorosa!

Qualcosa di nuovo sembra essere nell’aria, specialmente per voi single! Sul lavoro qualcuno sembra volervi ostacolare leggermente, non diventate vendicativi ma dimostrate che non possono schiacciarvi!

Oroscopo Paolo Fox Scorpione, 2 dicembre: amore

In amore, finalmente, sembra essere arrivato il momento di andare incontro a qualche importante novità, grazie a quella bellissima Luna!

Specialmente voi amici single dello Scorpione potreste finalmente ottenere il soggetto della vostra ricerca e dei vostri desideri, ma sapete che per farlo dovrete anche impegnarvi, forse non poco, ma non importa!

Oroscopo Paolo Fox Scorpione, 2 dicembre: lavoro

La giornata lavorativa che sembra attendervi alle porte di questo giovedì, invece, carissimi Scorpione, non sembra essere positiva al 100%.

Infatti, qualcuno sembra volervi ostacolare, forse un collega geloso, mettendovi un paio di bastoni tra le ruote. Cercate di evitarli e non fatene un problema, evitando di litigare, ma dimostrate che nulla può farvi cadere!

Le previsioni per la settimana dello Scorpione

Questa settimana, per voi carissimi amici nati sotto il segno dello Scorpione, sarà interessata da una bella Luna, ma solamente dalla metà in poi, almeno stando alle letture di Paolo Fox! Vi dovrebbe garantire delle ottime intuizioni utilissime per lavorare al meglio, ma anche rinnovare le belle emozioni che risiedono nel vostro cuore! Una vecchia amicizia potrebbe evolversi!

