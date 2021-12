Palinsesti Mediaset gennaio-marzo 2022: tra le novità di Italia 1 e la stabilità di Rete 4

Programmi TV

Mediaset ha reso noto le sue scelte per la programmazione del trimestre che va da gennaio a marzo 2022 con il pubblico anche per Rete4 ed Italia1. Scopri tutte le novità in palinsesto.

Mediaset ha ormai scelto la sua programmazione per il trimestre che va da gennaio a marzo 2022 con il pubblico che potrà godere di una importante offerta anche sugli altri suoi due canali di punta di Rete4 ed Italia1. Dopo l’ufficialità delle scelte prese per Canale5 sono arrivate anche quelle al sapore di continuità per Rete4 e quelle con le più importanti novità che coinvolgono Italia1. Le scelte dei vertici Mediaset per il prime time dei due canali a partire da gennaio 2022 e fino a marzo dello stesso anno.

Palinsesto Italia1: in prima serata arrivano tante succose novità

Mediaset è pronta a svelare al pubblico un’offerta succosa sui suoi tre canali principali a partire da gennaio 2022.

In coda alle scelte effettuate per il prime time di Canale5, sono arrivate anche quelle per la rete giovane di Italia1 che rivelano di come il canale stia per rinnovare la sua già ricca proposta delle sue prime serate.

Iniziamo con il dire che a partire dalle domeniche di gennaio 2022 i telespettatori si troveranno di fronte al ritorno del divulgatore scientifico Roberto Giacobbo con la nuova stagione di Freedom – Oltre il Confine.

Il lunedì sera, come spesso accade, sarà la serata dedicata al cinema con i grandi film tutti da gustare mentre il martedì continuerà il proficuo appuntamento con la trasmissione de Le Iene.

Nei giorni centrali della settimana il pubblico avrà a che fare nuovamente con la messa in onda di alcune conosciute pellicola del filone action o fantascientifico mentre il venerdì di gennaio farà il suo attesissimo debutto il programma Back to School, show con Nicola Savino ampiamente anticipato ma che ancora non ha visto la sua messa in onda e che successivamente verrà poi sostituito dal ritorno in televisione de La pupa e il secchione.

Il sabato sarà nuovamente l’occasione di gustarsi un bel film.

Palinsesto Rete4: la prima serata all’insegna della continuità

Se per Italia1 spiccano le scelte all’insegna della novità, per Rete4 non si può dire di certo lo stesso con la chiara scelta da parte di Mediaset di dare continuità ai risultati autunnali.

Il canale resterà infatti la rete dell’informazione con la ricca offerta di talk show, politici e non, che continueranno a tenere compagnia al pubblico anche a gennaio 2022.

Rimangono dunque nella loro collocazione autunnale Quarta Repubblica al lunedì, Fuori dal Coro il martedì anche se verrà inframezzato da qualche film, Zona Bianca si conferma nella prima serata del mercoledì.

Nel segno della continuità anche la serata di giovedì con Dritto e Rovescio che anticipa l’appuntamento di venerdì con Quarto grado. Se il sabato rimarrà la prima serata dedicati ai film che hanno fatto grande il cinema, la domenica rimane poi il giorno della messa in onda di Controcorrente.