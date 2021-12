Un professore anticipazioni: su Rai1 due nuovi episodi della fiction con Alessandro Gassmann. La trama

Serie TV - Fiction

Alessandro Gassmann è il protagonista della fiction che continua ad andare in onda su Rai1 il giovedì in prima serata a che propone temi filosofici, attraverso la narrazione delle vicende di una classe di liceo nella quale insegna il suo personaggio. Il professore di filosofia Dante torna in televisione sulla rete pubblica ammiraglia in occasione di giovedì 2 dicembre 2021, come sempre in prima serata a partire dalle ore 21:30 circa. Scopri la trama della nuova puntata di Un professore composta dai due nuovi episodi dal titolo Michel Foucault e Guy Debord.

Un professore: il quarto appuntamento con la fiction

Giovedì 2 dicembre 2021 alle ore 21:30 torna su Rai1 la fiction Un professore che vede protagonista l’apprezzatissimo attore romano Alessandro Gassmann.

Il suo personaggio di Dante Balestra torna per insegnare qualcosa di nuovo sia alla sua classe di adolescenti che al pubblico collegato sul canale per seguire le vicende narrate nei due nuovi episodi.

Va in onda oggi il quarto dei sei appuntamenti insieme al professore di filosofia ed al personaggio interpretato da Claudia Pandolfi, che qui diventa Anita la madre di un ragazzo preso a cuore dal Balestra.

Un professore: le anticipazioni della trama dei due nuovi episodi in onda giovedì 2 dicembre

Michel Foucault è il titolo del settimo episodio della fiction che va in onda come primo di serata oggi giovedì 2 dicembre. Dante si occuperà per l’appunto del filosofo francese per insegnare ai ragazzi il concetto di omologazione e diversità, ponendo l’accento sul valore di quest’ultima.

Se in classe le cose andranno bene con i ragazzi che si dimostrano ricettivi la stessa cosa non accade però a casa con Simone che sembra nascondergli qualcosa.

Così Anita indagherà su di lui e sul figlio Manuel e scoprirà come mai è finito nei guai.

La seconda puntata di Un professore ha il titolo di Guy Debord per via della lezione che Dante vorrà dare ai suoi alunni sul ruolo dello spettacolo e sulla filosofia che sta dietro lo spettacolo. Lo spunto gli verrà dato da un increscioso fatto successo a Monica per colpa del suo ex che ha messo in giro un filmato intimo della ragazza. Il professore cercherà così il responsabile di questo bruttissimo gesto per cercare di insegnare a lui qualcosa.