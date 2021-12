Zelig va in onda oggi su Canale5: nella terza torna la squadra guidata da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada

Programmi TV

Quella che doveva essere l’ultima puntata dell’anno di Zelig si trasforma piacevolmente nel penultimo appuntamento in compagnia dei talenti comici della trasmissione. Giovedì 2 dicembre 2021 torna per la terza volta su Canale5 la trasmissione comica per eccellenza dei canali Mediaset, come sempre condotta da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada. I due conduttori introdurranno e faranno da spalla a tanti dei comici che saliranno sul palco dello storico Teatro Arcimboldi di Milan. Tutto quello che c’è da sapere sul terzo appuntamento con la trasmissione in onda giovedì 2 dicembre 2021 a partire dalle ore 21:30 su Canale 5.

Zelig: il bilancio della seconda puntata

Il ritorno in televisione della storica trasmissione comica ha scosso l’animo dei telespettatori che stanno riempiendo d’affetto i protagonisti dello show. Canale 5 ha puntato con forza su quello che di fatto è l’occasione di festeggiare la longeva collaborazione tra il laboratorio comico di Zelig e le reti Mediaset.

Il pubblico sta apprezzando l’anniversario dei 25 anni di cooperazione con le televisioni create da Silvio Berlusconi ed il 21,49 % di share della seconda puntata lo dimostra fermamente.

In tal senso va anche ribadita la scelta forte del canale che continuerà ad omaggiare il programma prolungandolo di una puntata e spostando il suo finale al 9 dicembre 2021, come anticipatovi qualche giorno fa.

Zelig: la terza puntata ed il cast di comici che saliranno sul palco

Nella terza puntata in onda giovedì 2 dicembre 2021 torneranno sul palco della trasmissione a fare compagnia a Claudio Bisio e Vanessa Incontrada ed al pubblico connesso da casa gli apprezzati volti dei comici di questa edizione.

Sarà l’occasione per rivedere di nuovo all’opera il sarcasmo spiazzante di Anna Maria Barbera nei panni di Sconsolata, la comicità sicula di Teresa Mannino, le battute auliche di Maurizio Lastrico e la macchietta Jonny Groove interpretata da Giovanni Vernia.

Al loro fianco non mancheranno i giovani talenti che si stanno facendo conoscere meglio dal pubblico come l’ormai navigato Max Angioni, già partecipante di Italia’s Got Talent e spalla comica di Giallini e Panariello in Lui è peggio di me, il campano Vincenzo Comunale ed anche Corinna Grandi, affiancato dai ben più maturi Mago Forest, Gioele Dix e Raul Cremona.