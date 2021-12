Elena Santarelli e Bernardo Corradi insieme a Verissimo: l’ingrediente segreto della loro storia d’amore

Programmi TV

Elena Santarelli e Bernardo Corradi rilasciano la loro prima intervista di coppia nel salotto di Verissimo. Ospiti di Silvia Toffanin, la showgirl e l’ex calciatore ripercorrono la loro storia d’amore e gli ingredienti essenziali per rinnovarla, anno dopo anno, con sempre più trasporto ed intensità. E, a tal proposito, rivelano uno dei segreti alla base del loro rapporto, che dura dal 2006, anno in cui si fidanzarono.

Elena Santarelli e Bernardo Corrado: prima intervista di coppia in tv

Elena Santarelli torna nel salotto di Verissimo per un’intensa intervista, questa volta in compagnia del marito Bernardo Corradi.

È la prima volta che la showgirl e l’ex calciatore rilasciano un’intervista di coppia sul piccolo schermo: l’occasione è quella di ripercorrere la loro romantica storia d’amore. Di fronte a Silvia Toffanin, Corradi ricorda il momento in cui conobbe e si fidanzò con la Santarelli: “Io mi sono fidanzato con lei che avevo 39 anni (…) Una volta trovata la persona che mi piaceva e che sarebbe stata la madre dei miei figli, è stata una cosa naturale“.

L’ex calciatore rivela: “Io ho degli impegni con la federazione quindi spesso sono lontano da casa, e lei continua a fare il suo lavoro. Quindi c’è ancora più entusiasmo quando torniamo a casa“.

Elena Santarelli e Bernardo Corradi: l’ingrediente essenziale del loro amore

Elena Santarelli racconta un ulteriore dettaglio sulla loro storia d’amore: la lontananza, che per loro non rappresenta un difetto ma un modo per ricaricare le energie e ritrovarsi a casa più uniti ed innamorati di prima. La showgirl ne aveva parlato a novembre attraverso un post su Instagram, ed è proprio ciò a cui fa riferimento quando confessa: “Penso che per noi sia la chiave giusta, che non è la chiave giusta per tutti.

Quando ho fatto un post in cui ho detto che era via per 18 giorni, mi sono confrontata con altre donne. Io quello che dico è che lui mi manca quando non c’è, ma non mi vergogno a dire che è anche un momento di respiro“.

La showgirl ritiene che il distacco, forzato o meno, rappresenti uno degli ingredienti essenziali del loro felice rapporto: “A me piace il momento in cui lui ritorna, perché siamo tutti felici: io e i bambini. Questo credo che sia uno dei segreti del nostro rapporto“. E, con grande ironia, ammette: “Quando d’estate andiamo via e siamo insieme tutti i giorni, le discussioni più pesanti le abbiamo quando stiamo h24 insieme“.