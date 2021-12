Carla: su Rai1 Alessandra Mastronardi diventa l’indimenticabile stella della danza in un film

Programmi TV

L'attrice diventa l'étoile che ha cambiato il mondo della danza classica a livello mondiale. Arriva per la prima volta su in televisione il racconto della vita di Carla Fracci.

Va in onda per la prima volta in televisione l’intenso ricordo della vita di Carla Fracci. Il film nel quale si vede nei panni della ballerina l’apprezzata attrice Alessandra Mastronardi viene trasmesso su Rai1 in prima serata domenica 5 dicembre 2021 a partire dalle ore 21:25. La pellicola Carla racconterà la vita straordinaria della più grande ballerina italiana di tutti i tempi ripercorrendo la sua lunga ed ormai iconica carriera dai primi passi mossi all’Accademia del Teatro alla Scala di Milano fino alla conquista delle platee di tutto il mondo, senza tralasciare le scelte dolorose che hanno segnato il suo cammino verso il successo.

Carla: su Rai1 il film sulla vita di Carla Fracci

Carla è un titolo semplice ma evocativo del film che racconta la vita di un personaggio che ha cambiato prime e segnato poi l’immaginario della danza classica mondiale. Un racconto fedele ed attendibile liberamente ispirato all’autobiografia dal titolo Passo dopo passo – La mia storia, che già aveva svelato i segreti di Carla Fracci e di tutto il suo mondo. Al progetto, commissionato dalla Rai prima della dipartita dell’artista, ha visto impegnata in prima persona la stessa Carla Fracci, con l’aiuto del marito Beppe Menegatti e della loro collaboratrice storica Luisa Graziadei.

Il film va in onda in televisione per la prima volta oggi domenica 5 dicembre 2021 su Rai1 a partire dalle ore 21:30 circa, dopo aver debuttato in esclusiva al cinema lo scorso novembre lo scorso 8 novembre 2021.

Carla: Alessandra Mastronardi interpreta l’étoile

La vita dell’étoile apprezzata in tutto il mondo si impreziosisce con l’interpretazione di Alessandra Mastronardi, una sfida davvero ardua che l’attrice ha accolto e rispettato nel migliore dei modi.

La sua è una interpretazione intensa che il pubblico potrà apprezzare a pieno nel film in onda su Rai1 che propone anche le suggestive ambientazioni del Teatro alla Scala che per la prima volta presta i propri spazi per una produzione filmica.

Il racconto mostrerà l’adolescente diventare donna e partire da una Milano degli anni ‘50-’60 fino alla conquista del mondo. Nel film Alessandra Mastronardi è affiancata dall’attore Stefano Rossi Giordani, ad interpretare il marito Beppe Menegatti. “Ogni scena che ho girato, ogni emozione che ho vissuto, l’ho dedicata a lei: il mio grande rammarico è che non sia riuscita a vedere il film, ma con la sua presenza mi ha fatto un enorme regalo“, ha detto l’attrice, riporta Ansa.