Zecchino d’Oro: oggi Carlo Conti conduce la finale del festival per bambini più famoso di Rai1

Carlo Conti conduce l'attesa finale della kermesse per i testi interpretati dain giovani talenti. Le voci dei bambini tornano nell'appuntamento finale della competizione per far emozionare e divertire tutta la famiglia. Ecco i 143 brani che si contendono il titolo.

Zecchino d’Oro oggi affronta la finale della sua 64esima edizione. Dopo che la gara ha preso il via venerdì 3 e sabato 4 dicembre 2021 con le sue due semifinali, Il Festival per i testi interpretati dalle voci dei giovani cantanti svela oggi la sua finale. Sono 14 le canzoni in gara che si contendono il titolo di vincitore dopo la scrematura che Carlo Conti, conduttore della finale oltre che direttore artistico, e la sua squadra hanno fatto selezionando tra quelle candidatesi. Il presentatore condurrà in solitaria l’atteso appuntamento finale nel pomeriggio di domenica 5 dicembre 2021 dopo che le semifinali sono state affidate alla conduzione in coppia di Francesca Fialdini e Paolo Conticini.

La finale della 64esima edizione dello Zecchino d’Oro: lo show in onda su Rai1

Lo Zecchino d’Oro si appresta a svelare il vincitore della sua 64esima edizione. La data segnata in rossa nel calendario è ovviamente quella di oggi domenica 5 dicembre 2021, quando a partire dalle ore 17:20 la kermesse dedicata alle canzoni interpretate dai piccoli cantanti sarà condotta da Carlo Conti ovviamente su Rai1.

In diretta dall’Antoniano di Bologna, il conduttore conduce la finale con ben 14 le canzoni a contendersi il titolo di vincitore per gli autori di testi e musiche. Sarà un’occasione importante per toccare svariati temi cari alle nuove generazioni ed a tutte le famiglie come quelli del ruolo fondamentale dagli animali domestici o della famiglia stessa, passando ovviamente dall’amore per la terra e la sua salvaguardia.

Il tema di questa edizione è #UnviaggioBellissimo, che pone l’accento su come lo Zecchino d’Oro sia un’avventura da cui partire per volare lontano con la fantasia delle parole, che di certo faranno emozionare grandi e piccini.

Le canzoni della 64esima edizione dello Zecchino d’Oro: in gara come autori anche Baglioni e Masini

La canzoni che si contenderanno il titolo di vincitore di questa edizione vantano alcuni tra i più grandi parolieri italiani che per l’occasione si sono cimentati a scrivere le canzoni da far interpretare alle voci delicate e simpatiche dei giovani talenti in gara. Tra gli autori della 64esima edizione spiccano infatti l’eterno Claudio Baglioni, il cantautore Marco Masini e Giovanni Caccamo per una gara che coinvolge ben 17 piccoli interpreti accompagnati ovviamente dallo storico Piccolo Coro dell’Antoniano diretto da Sabrina Simoni.

Ecco l’elenco di tutti i brani in gara alla 64esima edizione dello Zecchino d’Oro: