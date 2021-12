Luciana Littizzetto telefona a Maria De Filippi per il compleanno, ma scatta la gaffe in diretta

Gossip

Luciana Littizzetto chiama Maria De Filippi al telefono per farle gli auguri di compleanno, in diretta a Che tempo che fa, ma la gaffe è dietro l’angolo e corre sul filo dell’imprevedibile cornice di una diretta. Il numero è sbagliato, dall’altra parte una voce maschile che stronca l’entusiasmo dell’attrice davanti a milioni di italiani.

Peccato che la sorpresa sia finita tra le maglie di un clamoroso errore, con il numero sbagliato dietro cui si celava uno sconosciuto.

“Pronto, Maria?”, ha chiesto l’attrice davanti alle telecamere, microfono a favore di telefono per rendere partecipi del momento milioni di italiani. Dall’altra parte una voce maschile e la risposta che ha stroncato l’entusiasmo con poche parole: “No, ha sbagliato numero”. Incredula, Luciana Littizzetto ha riattaccato in un batter d’occhio sostenendo di essere vittima di uno scherzo…

"Ha sbagliato numero!"@lucianinalitti prova a fare gli auguri in diretta a Maria De Filippi a #CTCF 😂 pic.twitter.com/8bId0dKNWb — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) December 5, 2021

Maria De Filippi, gli auguri di Pier Silvio Berlusconi per i 60 anni

Auguri andati in porto, invece, quelli di Pier Silvio Berlusconi a Maria De Filippi attraverso il talk Verissimo, nella puntata del 5 dicembre – giorno del compleanno della storica conduttrice Mediaset – condotta da Silvia Toffanin.

Durante lo show, l’amministratore delegato dell’azienda ha voluto inviarle uno speciale videomessaggio per i 60 anni: “Cara Maria, oggi per te è un giorno molto importante perché raggiungi un traguardo bellissimo per la vita.

Hai inventato un modo nuovo di fare televisione e in maniera diretta e asciutta sei arrivata dritta al cuore dei telespettatori e degli italiani. Ti voglio ringraziare per l’affetto e il rispetto che c’è tra di noi. Sei una persona speciale e sappi che potrai sempre contare su di me. Buon compleanno, ti voglio bene“.