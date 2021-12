Andrea Mainardi papà per la seconda volta: è nato il figlio Cesare. L’annuncio dello chef su Instagram

Grande Fratello

Fiocco azzurro per Andrea Mainardi, che è diventato papà del piccolo Cesare. Grande gioia per lo chef e la moglie Anna Tripoli, che hanno dato il benvenuto al primo frutto del loro amore.

Grandissima gioia per Andrea Mainardi: il celebre chef e volto noto della televisione italiana è diventato papà per la seconda volta. L’annuncio è arrivato sul proprio profilo Instagram, in cui ha ricondiviso il primo tenero scatto della moglie, Anna Tripoli, con in braccio il bebè. Si chiama Cesare ed è il primo frutto dell’amore della coppia, che nel 2019 è convolata a nozze.

Andrea Mainardi papà: è nato il figlio Cesare

Fiocco azzurro per Andrea Mainardi, che ha voluto condividere sui social una delle gioie più grandi della sua vita.

Lo chef è infatti diventato papà del piccolo Cesare, primo frutto dell’amore con la moglie Anna Tripoli. Su Instagram ha voluto condividere il primo tenero scatto, che ritrae il bebè in braccio alla madre dopo il parto. “PURA, GRANDIOSA, MAGICA, SPLENDIDA, EMOZIONANTE….VITA. Benvenuto al mondo nostro piccolo Cesare. Il papà nel frattempo è collassato ma rassicuro tutti che sta bene” l’ironico messaggio della compagna.

Messaggio prontamente ricondiviso dallo chef, che ha subito espresso a caldo la sua reazione al lieto evento: “Questo è il post di mia moglie, le sono stato vicino ogni secondo, spesso non sapevo cosa fare per aiutarla, avrei voluto condividere il suo dolore, straziante in alcuni frangenti, supporto morale ho capito ma nel concreto vedere soffrire tua moglie è davvero complicato…ma poi è uscita la testina del piccolo, e adesso eccolo lì già attaccato alla sua mamma… @annina_tripoli sei stata davvero straordinaria, te lo dico davvero.

Benvenuto piccolo Cesare Mainardi!!!”.

Andrea Mainardi e l’amore per la moglie Anna Tripoli

Grande gioia per la coppia, che a inizio giugno aveva annunciato sui social l’imminente nascita del loro primo figlio.

Per Andrea Mainardi, che è stato anche ospite fisso del programma di Rai1 di Antonella Clerici La prova del cuoco, si tratta del secondo lieto evento. Lo chef è infatti già padre della primogenita Michelle, nata da una precedente relazione.

L’amore tra Mainardi e Anna Tripoli è stato coronato con i fiori d’arancio nell’ottobre del 2019, quando la coppia è convolata a nozze nella meravigliosa cornice dell’abbazia di San Galgano a Siena. Dopo il matrimonio, la nascita del piccolo Cesare è un altro importante tassello per quella famiglia che da tempo desiderano costruire, l’uno al fianco dell’altra.