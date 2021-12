Maria De Filippi, gli auguri di Maurizio Costanzo per i suoi 60 anni: “Un grande amore e una grande amica”

TV e Spettacolo

Maria De Filippi ha festeggiato 60 anni il 5 dicembre. Tra i molti messaggi di auguri da parte dei suoi colleghi del mondo dello spettacolo, spiccano sicuramente quelli del marito del marito Maurizio Costanzo. Il conduttore ha parlato della loro storia d’amore nel corso di un’intervista, rivelando alcuni retroscena inediti sulla loro storia.

Maria De Filippi, gli auguri del marito Maurizio Costanzo

Maria de Filippi ha compiuto 60 anni. Dal 5 dicembre moltissimi volti noti della televisione hanno voluto fare gli auguri alla storica conduttrice, da Luciana Littizzetto a Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi.

Anche il marito Maurizio Costanzo ha voluto dedicare un pensiero speciale alla moglie. In un’intervista a Oggi, infatti, ha ripercorso la loro storia d’amore. La coppia è sposata da 27 anni, e secondo Costanzo l’ingrediente segreto della loro felicità sarebbe l’amicizia. “Sbaglia chi sottovaluta questo sentimento: in una coppia è essenziale: senza amicizia non ci può essere solidarietà”, ha spiegato il conduttore.

Un secondo elemento molto importante della loro unione è la comprensione.

“Funziona perché io la capisco e lei capisce me, è semplice”, ha sostenuto Maurizio Costanzo. Nel corso dell’intervista, ha rivelato anche qualche aneddoto della loro vita di coppia. In particolare, in riferimento a una sua dichiarazione sul fatto che la De Filippi gli imponga diete ferree, Maurizio Costanzo ha sostenuto: “Ero ironico. La realtà è che lei mi ha curato quando era necessario che lo facesse. Era un atto d’amore”. E ha aggiunto: “Mi sono piegato, in maniera indocile ma mi sono piegato”.

Maria De Filippi e la storia d’amore con Maurizio Costanzo

Nel corso dell’intervista, Maurizio Costanzo ha ricordato alcuni momenti della sua storia d’amore con Maria De Filippi.

Innanzitutto, il primo incontro con la conduttrice a Venezia, quando lui le chiese di spostarsi dall’inquadratura di una foto offendendola. “Non volevo essere scortese, ma semplicemente evitare di finire nel tritacarne del gossip”, ha sostenuto.

In seguito, ha ricordato che fu Max Pezzali il primo a scoprire della sua relazione con la De Filippi. “Bè, non che abbia avuto un grande intuito. Maria abitava vicino a Pavia, e quando le mandavo dei fiori era lui a portarglieli, perché faceva il fattorino nel negozio di fioraio del padre”, ha raccontato Maurizio Costanzo.

Inoltre, a proposito della loro differenza di età e del fatto che questa potesse rappresentare un problema, ha sostenuto: “Macché, è stata una scelta naturale. Penso che a tutti e due sia sembrato inevitabile che ci incontrassimo”. Maurizio Costanzo ha parlato anche del loro figlio adottivo: “È un’esperienza bellissima, non si deve aver paura a fare questa scelta”. Non sono mancati, infine, i riferimenti alle qualità di Maria De Filippi. “Io mi sono accorto subito che era una persona intelligente e per bene”, ha sostenuto Maurizio Costanzo.