Chris Martin dei Coldplay, l’ammirazione per i Maneskin: “Volevamo fare una loro cover alla finale di X Factor”

Chris Martin, leader di Coldplay, si racconta prima della finale di X Factor, dove sarà ospite insieme alla sua band, una delle band più famose al mondo. Il cantante non manca di menzionare i Maneskin, il gruppo italiano che dopo la vittoria proprio al talent musicale ha raggiunto un successo internazionale, esprimendo la sua ammirazione. Coldplay e Maneskin si incontreranno questa sera sul palco di X Factor, che vedrà un nuovo vincitore.

Chris Martin tra il nuovo disco dei Coldplay e la finale di X Factor

Con la finale di X Factor alle porte, Chris Martin dei Coldplay si racconta a Password, su RTL 102.5, con un’intervista dopo la presentazione del nuovo disco dei Coldplay, Music of the Spheres, uscito il 15 ottobre.

“Ci sono tante persone che mi stanno guardando, è una situazione divertente“, commenta, “Sono felice dell’amore che riceviamo, non ci preoccupiamo delle recensioni dell’ultimo disco. Facciamo del nostro meglio“.

“Tutto il disco è incentrato sull’amore“, spiega Chris Martin. Un tema affrontato anche nel brano Let Somebody Go, che fa parte dell’album Music of the Spheres, realizzato insieme a Selena Gomez.

In questo caso si affronta la fine di un amore e il coraggio di lasciare andare qualcuno che qualcuno si ama ancora. “Siamo molto contenti quando riusciamo a collaborare con altri artisti e tendenzialmente lo facciamo con persone che amiamo. Quando abbiamo scritto Let Somebody Go abbiamo proprio pensato che questa canzone sarebbe stata perfetta per Selena Gomez e le saremo sempre grati“, dichiara Chris Martin.

L’ammirazione per i Maneskin e il giudizio su X Factor

Il frontman dei Coldplay non nasconde la gioia di salire sul palco del talent insieme ai Maneskin.

“È bellissimo, siamo qui a X Factor, abbiamo incontrato i Maneskin che amiamo tantissimo“, racconta Chris Martin. Inizialmente, la band britannica voleva fare un omaggio agli ex vincitori di X Factor: “L’idea iniziale era di fare un tributo ai Maneskin, quindi di suonare un loro pezzo poi siamo accorti che anche loro sono qui e avremmo suonato la stessa canzone.

Ci sono i veri Maneskin non possiamo fare una loro cover“. Un altro riconoscimento per i Maneskin da parte di un gruppo che ha raggiunto il successo mondiale, dopo quello di Mick Jagger.

Chris Martin e i Coldplay: cosa ci aspetta

Rispetto alla sua vita privata, Chris Martin osserva come a dispetto delle canzoni d’amore che sono delle vere e proprie dediche, lui è lungi dal considerarsi un “buon partito”.

Il cantante spiega che “non penso di essere il fidanzato ideale. Ho molti punti d’ombra che non si vedono“.

In merito ai prossimi progetti dei Coldplay, Chris Martin toglie ogni dubbio ai fan: “Faremo solo musica dal vivo, l’anno prossimo torneremo in tour in giro per il mondo. Stiamo raggiungendo il nostro obiettivo: per fare un tour veramente green bisognerebbe utilizzare tecnologie che ancora non esistono“.