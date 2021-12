Zelig in onda l’ultima volta: su Canale5 l’ultima puntata con Bisio e Incontrada. C’è anche Gabriele Cirilli

Programmi TV

Ultimo imperdibile appuntamento con la trasmissione comica per eccellenza. Scopri chi salirà sul palco a far ridere il pubblico da casa ed anche i due conduttori Vanessa Incontrada e Claudio Bisio.

Zelig è pronto a svelare al pubblico di Canale5 la sua ultima puntata di stagione. Il quarto evento speciale con la trasmissione comica va in onda giovedì 9 dicembre 2021 ovviamente sul canale Mediaset. Sarà l’ultima occasione per apprezzare Claudio Bisio e Vanessa Incontrada e tutta la folta squadra di comici al seguito, come sempre pronti a far ridere il pubblico presente allo storico Teatro Arcimboldi di Milano ed anche quello connesso da casa. Tutto quello che c’è da sapere sul quarto appuntamento con la trasmissione in onda giovedì 9 dicembre 2021 a partire dalle ore 21:30 su Canale 5.

Zelig: il bilancio della terza puntata

La notizia del prolungamento di una puntata dello show comico ha di certo fatto piacere ai tanti fan della trasmissione ritornati a ridere di gusto già nel corso delle prime tre puntate.

Il ritorno in televisione della storica trasmissione ha coinciso con una risposta forte da parte del pubblico televisivo che anche in occasione della terza puntata ha risposto presente con un sempre incoraggiante share del 19,51% per un totale di ben 3.415.000 teste connesse davanti alla tv.

Canale 5 si appresta giovedì 9 dicembre a svelare il grand finale di questa edizione di Zelig che è stato si un viaggio tra i ricordi con i maggiori volti comici del programma ma che ha anche saputo presentare e nuove leve in occasione delle puntate che hanno celebrato il legame di 25 anni tra la trasmissione e le reti Mediaset.

Zelig: la quarta puntata ed il cast di comici

L’ultimo appuntamento di stagione sarà l’occasione per gustarsi per l’ultima volta la collaudata e confermatissima coppia formata da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada, che come sempre lanceranno sul palco i comici e parteciperanno con loro come spalle alle loro esilaranti esibizioni.

A fare compagnia ai conduttori ed al folto pubblico da casa ci saranno tra gli altri volti noti della trasmissione, come mostratoci dallo spot di lancio di Canale5, Teresa Mannino, Marco Mazzocca, Raoul Cremona, Paolo Cevoli, Leonardo Manera, Enrico Bertolino, Dario Vergassola ed anche la coppia formata da Nuzzo e Di Biase. A loro si aggiungerà anche il sempreverde Gabriele Cirilli.